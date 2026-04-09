AFP
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El Arsenal escuchará ofertas por Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri y otros tres jugadores, según sus planes de fichajes para el verano
La estrategia de «beneficio puro» se centra en los graduados de la academia.
Según la BBC, Arsenal escuchará ofertas por Lewis-Skelly y Nwaneri, dos de sus mayores promesas. Aunque ambos jóvenes han renovado recientemente, el posible “beneficio puro” pesa en la planificación financiera del club, ya que, al haberse formado en Hale End, cualquier ingreso por su traspaso no tendría coste de compra asociado y mejoraría el ratio salarial de la Premier League.
El Borussia Dortmund lidera la puja por Nwaneri, ahora cedido al Marsella, mientras varios equipos de la parte alta de la Premier siguen a Lewis-Skelly. El Arsenal busca obtener al menos 100 millones de libras por ambos, dinero que Arteta planea invertir en un lateral versátil, un centrocampista y un extremo izquierdo.
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Grandes nombres en la cuerda floja
Se espera que el Arsenal escuche ofertas por Gabriel Jesús, Ben White y Gabriel Martinelli. Aunque Martinelli ha sido clave en ataque, la necesidad de sostenibilidad financiera tras gastar 250 millones de libras el pasado verano hace que el club considere vender a sus jugadores más valiosos si llega una oferta adecuada.
Retener al personal clave y financiar nuevas contrataciones
La renovación de la plantilla de Arteta, liderada por el director deportivo Andrea Berta y el director ejecutivo Richard Garlick, busca aprovechar las oportunidades del mercado. Aunque Martin Odegaard tiene dos años más de contrato, no se planea venderlo. El club prefiere traspasar a jugadores que generen altas sumas para financiar nuevos fichajes y mantener a los Gunners compitiendo por los principales títulos.
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El trío del Newcastle y la estrella del Atlético, en el punto de mira
Si logran recaudar fondos con ventas, la BBC afirma que el Arsenal ya tiene a sus objetivos, entre ellos Tino Livramento, del Newcastle United. El lateral de 23 años destaca por su versatilidad, aunque se vigila su historial de lesiones. No es el único ‘Magpie’ en la lista: los ‘Gunners’ también siguen al centrocampista Sandro Tonali y al extremo Anthony Gordon, este último ya objetivo en verano de 2024.
Además, buscan más potencia ofensiva y siguen a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid; su fichaje solo se concretaría si sale algún delantero, probablemente Viktor Gyokeres o Kai Havertz. En casa, se prevé que el club haga permanente la cesión de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, por 45 millones de libras.