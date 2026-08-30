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"El Arsenal es el rival a batir": Alan Shearer apuesta por los gunners para el título de la Premier League, mientras el Chelsea es señalado como aspirante al desafío
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Shearer señala al Arsenal como la referencia
Shearer cree que el Arsenal se ha posicionado como el claro gran favorito al título de la Premier League tras un periodo de crecimiento sostenido bajo las órdenes de Mikel Arteta.
Shearer, máximo goleador histórico de la liga, está convencido de que el conjunto del norte de Londres ha encontrado la fórmula adecuada para mantener su dominio en lo más alto de la clasificación.
Hablando en The Rest is Football, Shearer fue rotundo en su valoración del panorama actual. "El Arsenal ha tenido un verano brillante y va a volar esta temporada", dijo Shearer. "Sin ninguna duda, es el equipo a batir de nuevo en la Premier League."
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El Chelsea emerge como principal aspirante al título
Aunque Arsenal ocupa la primera posición en las valoraciones de Shearer, el comentarista se ha mostrado igualmente impresionado por la transformación que está teniendo lugar en Stamford Bridge. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Chelsea ha firmado un inicio perfecto de la nueva campaña y, más recientemente, logró una emocionante victoria por 4-3 sobre el Brighton.
El Chelsea ha mostrado una renovada capacidad de definición y disciplina táctica, cualidades que Shearer cree que sostendrán una auténtica candidatura al título.
Al hablar del ilusionante inicio de temporada del Chelsea, Shearer añadió a Betfair: "Incluso antes de que echara a rodar el balón para el Chelsea, ya les tenía en segunda posición. No tener fútbol europeo será una ventaja para ellos a la hora de recuperar bien a los jugadores y no jugar entre semana tantas veces. Así que, para mí, sí, creo que el Chelsea será el rival más cercano del Arsenal".
El impacto eléctrico de Palmer
En el corazón del resurgir del Chelsea está Cole Palmer, cuyas actuaciones han alcanzado un nivel que Shearer califica de «eléctrico».
Shearer destacó la comodidad de Palmer con el balón y su capacidad para marcar el ritmo de los partidos como una razón principal por la que ahora se considera al Chelsea una amenaza real para la corona del Arsenal.
Y añadió: «Palmer estuvo absolutamente sobresaliente en el partido inaugural del Chelsea. Todos conocíamos la capacidad que tiene, pero no la vimos tantas veces la temporada pasada, ya fuera por las lesiones o por lo que fuera. Su inicio de temporada y su actuación fueron eléctricos. La manera en que recibía el balón, lo fácil que hacía que pareciera, lo cómodo que estaba con el balón».
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Un temible tridente ofensivo en Stamford Bridge
Más allá del brillo individual de Palmer, Shearer está entusiasmado con la creciente química entre las estrellas ofensivas del Chelsea. La asociación entre Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro ha mostrado señales de una sincronización inmediata, una cualidad que el excapitán de Inglaterra sabe que es rara y muy valiosa.
Reflexionando sobre el potencial de este nuevo frente de ataque, Shearer afirmó: "Si el Chelsea va a tener una buena temporada, no hay duda de que él en particular será clave para ello. También creo que tiene a su buen amigo Morgan Rogers a su lado, una capacidad increíble en Joao Pedro. Si esos tres conectan, entonces causarán serios problemas al resto de la liga".
"Por experiencia personal, las mejores asociaciones con las que siempre he jugado simplemente conectaban así, sin necesidad de trabajo. Ya fuera Teddy Sheringham, Les Ferdinand o Chris Sutton, eso simplemente surgía así.
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