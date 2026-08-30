Shearer cree que el Arsenal se ha posicionado como el claro gran favorito al título de la Premier League tras un periodo de crecimiento sostenido bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Shearer, máximo goleador histórico de la liga, está convencido de que el conjunto del norte de Londres ha encontrado la fórmula adecuada para mantener su dominio en lo más alto de la clasificación.

Hablando en The Rest is Football, Shearer fue rotundo en su valoración del panorama actual. "El Arsenal ha tenido un verano brillante y va a volar esta temporada", dijo Shearer. "Sin ninguna duda, es el equipo a batir de nuevo en la Premier League."