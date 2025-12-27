El Arsenal es el destino preferido de Antoine Semenyo, pero los Gunners parecen perderse al delantero tras la consulta de verano
Los pesos pesados de la Premier League querían a Semenyo
Los pesos pesados de la Premier League, Liverpool, fueron los supuestos favoritos para fichar a Semenyo a principios de año, ya que buscaban reforzar aún más su línea delantera. Los Reds invirtieron fuertemente en ataque durante el verano, fichando a Alexander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz de Newcastle, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen, respectivamente.
Se esperaba que Liverpool acelerara su interés en Semenyo tras la fractura de tobillo de Isak en la victoria 2-1 sobre Tottenham el pasado fin de semana. Sin embargo, los campeones defensores optaron por no moverse para fichar a la estrella de los Cherries.
Chelsea estuvo brevemente en la carrera por fichar a Semenyo, mientras que Tottenham, que fue vinculado con el jugador de 25 años durante el verano, fue rechazado desde el principio por el internacional ghanés. El Manchester United también había esperado fichar al delantero, pero es el Manchester City el que ahora se espera que gane la carrera para fichar a Semenyo en enero.
City está listo para activar la cláusula de rescisión de £65 millones en el contrato que Semenyo firmó a principios de año, aunque los Cityzens necesitan activar dicha cláusula antes del 10 de enero para darle a Bournemouth tiempo suficiente para encontrar un reemplazo.
El Arsenal habría sido la 'primera opción' de Semenyo
Arsenal también fue vinculado tentativamente con Semenyo y el jugador habría hecho el traslado a los Gunners si el equipo del norte de Londres hubiera tomado la decisión de ficharlo, según el experto en transferencias David Ornstein. Arsenal habló con los representantes de Semenyo, pero decidió no presentar una oferta por el jugador, a pesar de que habrían ganado la carrera por la estrella de los Cherries.
Los líderes de la Premier League están abiertos a vender al brasileño Gabriel Martinelli en enero, y su salida habría allanado el camino para que Semenyo se mudara al Emirates. "Hay una sensación de que Arsenal habría sido su primera opción si hubieran estado firmemente en la mesa, aunque muchos pronosticaron que Liverpool prevalecería dado su titubeante defensa del título, la incertidumbre en torno a Mohamed Salah, y el director deportivo de Anfield, Richard Hughes, quien originalmente lo reclutó para Bournemouth," dijo Ornstein.
"Tottenham intentó de nuevo, proponiendo un salario altamente competitivo, solo para que Semenyo declinara amablemente sus avances y eso resultó en que City y United emergieran como los principales contendientes."
'Soy hincha del Arsenal'
El propio Semenyo es fanático del Arsenal, habiendo revelado su apoyo a los Gunners en una entrevista con The Athletic el año pasado. "Soy fanático del Arsenal", admitió Semenyo. "No mezclo los dos con mi trabajo. Es genial jugar contra el Arsenal, un equipo que he visto toda mi vida, y también quiero jugar para los mejores clubes. Para que eso suceda, necesito demostrarlo."
El flanco izquierdo ha sido una posición problemática para el Arsenal esta temporada, con no menos de cuatro jugadores utilizados en ese rol. Sin embargo, es poco probable que el equipo del norte de Londres, que fue increíblemente activo durante el verano, haga otro derroche de gastos en el Año Nuevo y esperaban esperar hasta el final de la temporada para moverse por Semenyo.
Semenyo se espera que juegue contra el Brentford
Incluso mientras está a punto de mudarse al Manchester City, se espera que Semenyo participe para el Bournemouth cuando realicen el viaje a Brentford el sábado por la tarde. Los Cherries están invictos en tres antes de su juego en la capital, aunque un empate 1-1 con el Burnley amenazado por el descenso el pasado fin de semana significa que el equipo de la costa sur ahora lleva ocho juegos sin ganar tras un inicio brillante de la temporada.
Semenyo en sí mismo busca aumentar su destacable cuenta de goles tras haber finalizado recientemente una racha de siete partidos sin anotar con un gol en el empate 4-4 contra el Manchester United. El extremo siguió su esfuerzo en Old Trafford con su octavo gol de la temporada en el empate de la semana pasada contra los Clarets.