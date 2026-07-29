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El Arsenal, en conversaciones avanzadas con el Newcastle por el traspaso de Bruno Guimaraes, mientras la cifra final superará los 75 millones de libras
El Arsenal presiona para alcanzar un acuerdo verbal
El Arsenal está intensificando su intento de fichar al capitán del Newcastle, y las conversaciones entre ambos clubes han entrado ya en una fase avanzada, según talkSPORT. Aunque el Newcastle ha sostenido públicamente que no se ha producido ningún contacto formal, se entiende que se ha avanzado de forma significativa hacia un acuerdo verbal. Se espera que la operación alcance un valor total superior a los 75 millones de libras, y el Arsenal está preparado para cerrarla cuanto antes.
Las bases de este movimiento de alto perfil parecen haberse asentado hace ya algún tiempo, ya que el Arsenal y el centrocampista brasileño ya han acordado las condiciones personales. Este avance ha provocado cierto roce entre ambos clubes: fuentes internas del Newcastle han expresado su sorpresa por la ausencia de una oferta formal por escrito pese a la intensa especulación, mientras que fuentes del Arsenal insisten en que ya se han trasladado tres ofertas verbales.
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El Newcastle se enfrenta a un éxodo en la cúpula directiva
Para el Newcastle, la posibilidad de perder a Guimaraes supondría un golpe importante. El club ya ha tenido que lidiar con un verano complicado en cuanto a salidas, con figuras clave como Anthony Gordon fichando por el Barcelona en una operación de 70 millones de libras y Sandro Tonali marchándose al Tottenham por un paquete valorado en aproximadamente 100 millones de libras. La salida de Guimaraes supondría perder dos tercios del trío titular del centro del campo de la pasada temporada. Aunque el Newcastle ha intentado asegurar el futuro de la plantilla con las incorporaciones de Sean Steur, procedente del Ajax, y Aladji Bamba, llegado del Mónaco, la pérdida del liderazgo y la calidad técnica de su capitán sería difícil de reemplazar de inmediato.
El Newcastle se encuentra actualmente en una posición negociadora relativamente fuerte, ya que a Guimaraes todavía le quedan dos años de contrato en St James' Park. Tras haber generado ya ingresos significativos con las ventas de Gordon y Tonali, el club no tiene una presión inmediata para vender.
Howe aborda el futuro del capitán
El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, habló con franqueza sobre la situación después del empate 1-1 del Newcastle contra el Gateshead en pretemporada el pasado fin de semana, y admitió que no controla por completo el destino del jugador de 28 años. Dijo: "He hablado con Bruno antes, durante y después del Mundial. Hemos tenido conversaciones realmente muy buenas. Es una persona fantástica. No sé qué va a pasar con su futuro; eso es algo sobre lo que deben especular otras personas. Hay conversaciones de las que no formo parte. No creo que sea justo comparar (con Isak el verano pasado). Hay que analizarlo por sí mismo.
"Es el capitán de nuestro club y ha sido un jugador increíble durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos. Hablo en nombre de todos en el club; le queremos muchísimo y, por supuesto, a todos les encantaría que se quedara. Debe volver el 31 [de julio], y no hay nada que indique que no vaya a regresar."
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«Será una pérdida enorme»
El exentrenador del Newcastle Alan Pardew ha ofrecido una valoración desoladora para los aficionados del Newcastle, al sugerir que la conexión emocional del centrocampista con el club puede que ya se haya desvanecido a la luz del interés del Arsenal. «Será una pérdida enorme para ellos», comentó Pardew. «Creo que su amor se ha ido. No puedo verle quedarse allí y ser el mismo jugador, así que creo que va a ser una cuestión de sacar el mayor dinero posible. Creo que ahí es donde se posicionará la directiva del Newcastle».
El Newcastle espera una profesionalidad total por parte del brasileño. Guimaraes se encuentra actualmente en un descanso posterior al Mundial y, según se informa, prefiere una resolución rápida para poder centrarse en su fútbol.
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