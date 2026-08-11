El Arsenal ha mostrado fragilidad en el aspecto defensivo durante la pretemporada, lo que plantea dudas sobre la capacidad del equipo para resistir ante la ausencia de William Saliba, con el inicio de la Premier League cada vez más cerca.

La portería del Arsenal encajó 7 goles en los 3 partidos amistosos que disputó el equipo como preparación para la nueva temporada, un indicador preocupante para Mikel Arteta, que se prepara para dirigir a su equipo frente al Manchester City en el partido de la Community Shield, el próximo domingo.

Parece que el Arsenal está pagando el precio de la falta de estabilidad defensiva que aportaba William Saliba, después de que aparecieran numerosas grietas en la línea defensiva durante los encuentros de preparación, según informó la cadena "Sky Sports".

Saliba se ausenta por una fuerte lesión en la espalda, que se prevé que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, mientras que Jurriën Timber todavía necesita varias semanas más antes de recuperarse y volver a las canchas.

Arteta afronta así una preocupante escasez de opciones defensivas antes del duelo contra el Manchester City en el estadio de Wembley, en un partido que representa la primera prueba real del equipo antes del comienzo de la temporada.