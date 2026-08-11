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artetakooora
Karim Malim

Traducido por

El Arsenal, en apuros: la ausencia de "La Roca" deja al descubierto el punto más débil de Arteta

M. Arteta
W. Saliba
Arsenal
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
Manchester City
Community Shield
Arsenal vs Como
Como
Amistosos
Aston Villa vs Arsenal
Aston Villa
Premier League
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¡7 goles en 3 partidos!

El Arsenal ha mostrado fragilidad en el aspecto defensivo durante la pretemporada, lo que plantea dudas sobre la capacidad del equipo para resistir ante la ausencia de William Saliba, con el inicio de la Premier League cada vez más cerca.

La portería del Arsenal encajó 7 goles en los 3 partidos amistosos que disputó el equipo como preparación para la nueva temporada, un indicador preocupante para Mikel Arteta, que se prepara para dirigir a su equipo frente al Manchester City en el partido de la Community Shield, el próximo domingo.

Parece que el Arsenal está pagando el precio de la falta de estabilidad defensiva que aportaba William Saliba, después de que aparecieran numerosas grietas en la línea defensiva durante los encuentros de preparación, según informó la cadena "Sky Sports".

Saliba se ausenta por una fuerte lesión en la espalda, que se prevé que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, mientras que Jurriën Timber todavía necesita varias semanas más antes de recuperarse y volver a las canchas.

Arteta afronta así una preocupante escasez de opciones defensivas antes del duelo contra el Manchester City en el estadio de Wembley, en un partido que representa la primera prueba real del equipo antes del comienzo de la temporada.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Cifras defensivas que generan preocupación

    El Arsenal ha recibido 2,3 goles por partido en los tres amistosos que ha disputado desde comienzos de agosto, después de que su portería fuera batida 6 veces solo en los dos últimos encuentros.

    La cifra resulta aún más preocupante al compararla con el promedio de goles encajados por el equipo en la Premier League la temporada pasada, que fue de 1,4 goles por partido.

    El Arsenal no encajaba tres goles o más en dos partidos consecutivos, sea cual sea el tipo de competición, desde hace más de tres años, lo que convierte lo sucedido durante la pretemporada en algo inusual para el conjunto londinense.

    Naturalmente, Arteta puede apoyarse en la naturaleza de los partidos de preparación, que representan una oportunidad para probar ideas y alineaciones y cometer errores antes de alcanzar la plena disposición, pues, con el paso del tiempo, los jugadores comienzan a recuperar su estado físico, aumenta la intensidad de la competencia y mejora la compenetración entre los elementos nuevos y los veteranos.

    El técnico español cuenta también con varios jugadores titulares que han empezado a reincorporarse a las filas del equipo, además de su necesidad de integrar a su fichaje más reciente, Bruno Guimaraes, de quien se espera que desempeñe un papel importante junto a Declan Rice para asegurar el centro del campo y reducir la presión sobre la línea defensiva.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Errores que no se pueden ignorar

    Aun así, a Arteta le resulta difícil ignorar las carencias defensivas que quedaron al descubierto durante la derrota ante el Borussia Dortmund el domingo, pese a haber apostado por una línea defensiva de cuatro que representa la primera opción entre los jugadores actualmente disponibles.

    El partido marcó el regreso de Gabriel a la titularidad por primera vez, cuando ocupó el lugar de Piero Hincapié en el eje de la defensa, pero la presencia del central brasileño no bastó para solucionar los problemas defensivos.

    Al contrario, aparecieron nuevos errores de posicionamiento, después de que Gabriel y Cristian Mosquera cometieran fallos evidentes, lo que dejó al descubierto un desajuste en la organización defensiva más que una simple falta de calidad individual.

    Al final, parece que la ausencia de Saliba dejó un impacto mayor de lo esperado.

    Es probable que Arteta recurra a la misma línea defensiva de cuatro en el duelo ante el Manchester City, tras disputar un último amistoso frente al Como el miércoles, que será una oportunidad adicional para corregir los puntos débiles antes del esperado enfrentamiento en Wembley.

    Arteta sabe que su equipo necesita alcanzar el máximo grado de preparación, sobre todo porque el duelo ante el Manchester City le brinda la oportunidad de imponer una ventaja temprana sobre uno de sus más destacados rivales directos.

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Arteta, bajo una presión diferente

    Y aunque el partido de la Community Shield solo otorga un título simbólico, los enfrentamientos de este tipo revisten una importancia especial para un equipo que busca imponer su dominio desde el inicio de la temporada.

    Además, Arteta, al ser el entrenador con más antigüedad entre los técnicos de la Premier League en la actualidad, no gozará del mismo grado de paciencia y tolerancia que podría concederse a un entrenador que afronta su primera temporada, como Enzo Maresca.

    El enfrentamiento ante el Manchester City es el número 353 en la trayectoria como entrenador de Arteta, lo que refleja la magnitud de la experiencia y las expectativas que lo rodean.

    Arteta no ocultó su descontento por la derrota ante el Dortmund, pese al carácter preparatorio del encuentro, y afirmó que la derrota fue «dolorosa».

    El técnico español declaró: «Encajamos malos goles en el partido pasado, y otros malos hoy, especialmente en lo relativo a la manera en que competimos y a nuestro rendimiento».

    Las declaraciones de Arteta revelan una clara conciencia de que el nivel actual del Arsenal aún está lejos del grado de intensidad y agresividad que espera de sus jugadores.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Los balones parados y los remates dejan al descubierto el fallo

    Quizás el problema resida en detalles más evidentes de lo que parecen en un principio. De los seis goles que encajó el Arsenal frente al Real Betis y el Borussia Dortmund, tres llegaron desde disparos fuera del área, mientras que dos se produjeron a raíz de saques de esquina.

    Estas cifras apuntan a un desajuste poco habitual en la colocación de los jugadores y en la organización del equipo al perder el balón, además de la necesidad de mejorar el trato de las jugadas a balón parado.

    El desajuste también se aprecia en la zona del centro del campo, donde se espera que las funciones y las responsabilidades defensivas mejoren en cuanto regrese Declan Rice, junto a la presencia de Bruno Guimarães y Martin Ødegaard.

    Este trío le brinda a Arteta mayores opciones para controlar el centro del campo y recuperar el equilibrio entre la construcción ofensiva y la seguridad defensiva, algo de lo que el equipo careció durante algunos tramos de los partidos de preparación.

    Al mismo tiempo, Arteta se centró durante el último periodo en desarrollar el aspecto creativo de sus centrocampistas y organizadores del juego, pero eso llegó en algunos momentos a costa de la solidez defensiva.

  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Una nueva ecuación para Arteta

    El Arsenal afrontó críticas reiteradas durante la temporada pasada por su marcada dependencia de las jugadas a balón parado para resolver los partidos ajustados, en medio del descenso de la eficacia ofensiva durante el juego abierto en ciertos periodos.

    Era necesario reajustar esta ecuación, especialmente con el equipo entrando en la nueva temporada como campeón de la Premier League, y lo que ello impone en cuanto a la necesidad de ofrecer un fútbol más variado.

    Arteta dispone ahora, además, de un mayor margen para introducir cambios continuos en su alineación, sin afectar en la misma medida la calidad del equipo, algo que podría ayudarle a desarrollar su estilo de forma gradual.

    La evolución esperada del Arsenal bajo la dirección de Arteta depende de su capacidad para ofrecer un estilo de posesión más eficaz y atractivo, y los índices de generación de ocasiones durante los últimos partidos amistosos indican que el equipo ya se mueve en esa dirección.

    Sin embargo, el desarrollo de la faceta ofensiva no debería llegar a costa de la solidez defensiva, sobre todo porque el equipo ha perdido en este momento a uno de los elementos más importantes de su estructura defensiva con la ausencia de Saliba.

    Con el inicio de esta semana, Arteta tiene por primera vez la oportunidad de trabajar con un grupo más cercano a estar completo, con el regreso a los entrenamientos de los jugadores que participaron en el Mundial y de los internacionales ingleses.

    El mayor desafío para el técnico español será solucionar la brecha defensiva que se manifestó con claridad durante la pretemporada, y encontrar una solución temporal a la ausencia de Saliba, antes de que esta ausencia pase de ser un problema pasajero a convertirse en un verdadero punto débil que amenace el arranque del Arsenal en la nueva temporada.