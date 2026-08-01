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El Arsenal, dispuesto a hacer saltar por los aires su estructura salarial para ir con todo a por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior
El Arsenal sigue de cerca la situación de Vinicius
El Arsenal ha identificado una oportunidad poco habitual para fichar a Vinicius este verano. El extremo, muy cotizado, ha entrado en los últimos 12 meses de su contrato en el Santiago Bernabéu, lo que pone al gigante español bajo una intensa presión. El Real Madrid teme cada vez más perder a un activo tan valioso gratis como agente libre. Si no se alcanza pronto un nuevo acuerdo, el Real Madrid podría verse obligado a aceptar una venta a regañadientes.
Según The Athletic, el Arsenal está dispuesto a romper por completo su estructura salarial actual por un jugador del calibre de Vinicius. Los enormes costes económicos que implicaría el posible traspaso ya han sido aprobados en todos los niveles dentro de la jerarquía del Arsenal.
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Aún no se han acordado términos personales.
A pesar de las recientes especulaciones en las redes sociales que afirmaban que ya se habían acordado los términos personales, actualmente no existe ningún acuerdo de ese tipo entre Vinicius y el Arsenal. Sin embargo, el mismo informe confirma que cerrar un acuerdo con el brasileño no sería un problema si se materializa el traspaso. Un movimiento al norte de Londres sigue siendo una posibilidad real para el atacante.
«Un traspaso al Arsenal atrae al internacional brasileño si no renueva su contrato con el Madrid», reveló The Athletic. «Si el atacante decide que quiere fichar por el Arsenal, se espera que se alcance un acuerdo sobre los términos personales», añadió el informe. El club de la Premier League simplemente se está posicionando para aprovechar la situación si las negociaciones en España se rompen por completo.
El escollo del salario de Mbappe
El principal punto de fricción gira en torno a que Vinicius pide un paquete cercano a los 30 millones de euros. Esta lucrativa exigencia incluye un salario base, primas por rendimiento y lo que se describe como una enorme prima de renovación sin precedentes.
Esta exigencia concreta surge directamente de las comparaciones con su compañero superestrella Kylian Mbappe. El Real Madrid se opone firmemente a conceder a Vinicius esta petición sin precedentes. El gigante español teme que eso cree un peligroso efecto dominó dentro de la plantilla en futuras renovaciones, mientras lucha por mantener su estricto tope salarial.
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Conversaciones cruciales para decidir el futuro
Todo el culebrón del traspaso se acerca rápidamente a una conclusión definitiva. La próxima semana están previstas conversaciones cruciales entre Vinicius, su entorno de representación y directivos del Madrid. Estas conversaciones decisivas serán clave para determinar si finalmente se firmará un nuevo contrato.
De forma alentadora para el Madrid, Vinicius estaría dispuesto a rebajar ligeramente sus exigencias iniciales si eso ayuda a alcanzar un acuerdo satisfactorio con el club. Si esas próximas conversaciones no dan lugar a un avance real, el Arsenal sigue siendo muy optimista. El Arsenal está totalmente preparado para intervenir y completar lo que podría considerarse el mayor traspaso de la historia de la competición.
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