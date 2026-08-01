El Arsenal ha identificado una oportunidad poco habitual para fichar a Vinicius este verano. El extremo, muy cotizado, ha entrado en los últimos 12 meses de su contrato en el Santiago Bernabéu, lo que pone al gigante español bajo una intensa presión. El Real Madrid teme cada vez más perder a un activo tan valioso gratis como agente libre. Si no se alcanza pronto un nuevo acuerdo, el Real Madrid podría verse obligado a aceptar una venta a regañadientes.

Según The Athletic, el Arsenal está dispuesto a romper por completo su estructura salarial actual por un jugador del calibre de Vinicius. Los enormes costes económicos que implicaría el posible traspaso ya han sido aprobados en todos los niveles dentro de la jerarquía del Arsenal.