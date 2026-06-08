El Arsenal despide al médico del equipo tras la final de la Liga de Campeones y la conquista del título de la Premier League





El Arsenal ha despedido de forma inmediata a Iqbal, su director de medicina deportiva y rendimiento, en una decisión que ha sorprendido al club. Según The Telegraph, el técnico de 51 años, procedente del Crystal Palace desde febrero de 2024, fue citado el lunes por el director ejecutivo, Richard Garlick, quien le comunicó su salida.

La decisión llega apenas meses después de que Mikel Arteta conquistara el primer título liguero en más de veinte años, pero también tras una temporada en la que lesiones reiteradas de jugadores clave pusieron en entredicho la gestión de la carga de trabajo por parte del departamento médico.







