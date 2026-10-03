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El Arsenal descarta una gran ampliación del Emirates Stadium pese a los habituales llenos, ya que el club opta por mejoras menores
El Arsenal apuesta por la evolución antes que por la revolución
El Arsenal ha decidido formalmente no seguir adelante con una gran ampliación del Emirates Stadium, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible aumento significativo de su actual aforo de 60.704 espectadores. Aunque la demanda de entradas sigue en máximos históricos, la directiva del club ha determinado que un proyecto de construcción de gran envergadura no es la prioridad en estos momentos.
Para evaluar la viabilidad de un proyecto de este tipo, el club creó en 2024 un grupo de trabajo específico encabezado por el director ejecutivo, Richard Garlick, para estudiar la posibilidad de realizar importantes ampliaciones en su estadio. Tras una revisión exhaustiva de la logística y de las implicaciones financieras de una remodelación a gran escala, se tomó la decisión de dejar de centrar la atención principalmente en el número de asientos. En su lugar, el club priorizará la modernización de la infraestructura existente para mejorar el entorno comercial y la experiencia de los espectadores.
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El Arsenal opta por mejoras menores en el Emirates
El club comunicó claramente esta estrategia durante una reciente reunión con aficionados, al confirmar que no seguiría adelante con un «plan maestro» transformador para el estadio. En su lugar, destacó su preferencia por cambios más pequeños y concretos.
El Arsenal declaró: «Compartimos un compromiso con la evolución continua del Emirates Stadium, en lugar de un plan maestro a gran escala, basándonos en la mejora que hemos realizado hasta la fecha en colaboración con nuestro socio de restauración, Legends, la introducción de zonas de animación de pie seguras (esta temporada en el Clock End y la próxima en el North Bank), la mejora de las experiencias de hospitalidad y venta minorista, y la modernización de las experiencias para los visitantes».
Centrarse en la experiencia de los aficionados
Al optar por una «evolución continua» en lugar de una gran reconstrucción estructural, el Arsenal está concentrando sus recursos en áreas que generan ingresos inmediatos y mejoran el ambiente. Esto incluye un fuerte enfoque en la hospitalidad, las instalaciones comerciales y la experiencia general del visitante. El club cree que estas mejoras graduales ofrecerán un mejor retorno de la inversión que el costoso y perturbador proceso de añadir miles de nuevos asientos en los niveles superiores del estadio.
Uno de los cambios más visibles para los aficionados que acuden a los partidos ha sido la introducción gradual de zonas de grada segura de pie. Después de haberlo implantado ya esta temporada en el Clock End, el club pretende ampliar la iniciativa al North Bank el próximo curso. Este enfoque permite al club modernizar el entorno del estadio sin los enormes desafíos de ingeniería que conllevarían elevar el techo o ampliar las gradas, dos medidas que habrían supuesto importantes riesgos financieros.
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Quedándose atrás respecto a sus rivales en capacidad
La decisión de mantenerse en torno a los 60.000 asientos significa que el Arsenal seguirá por detrás de varios de sus rivales de la Premier League en términos de capacidad bruta. Actualmente, el Emirates Stadium es el séptimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra por aforo, por detrás de Wembley Stadium (90.000), Old Trafford del Manchester United (74.158), el Tottenham Hotspur Stadium (62.850), el London Stadium del West Ham United (62.500), el Etihad Stadium del Manchester City (61.470) y el recientemente ampliado Anfield del Liverpool (61.276).
Su rival local, el Tottenham Hotspur, superó de forma notable la capacidad del Arsenal cuando inauguró su estadio multiusos de 62.850 asientos en 2019. Aunque el Emirates sigue siendo una instalación de primer nivel mundial, no tiene la misma versatilidad para eventos no futbolísticos, como partidos de la NFL o grandes conciertos, para los que el nuevo estadio de los Spurs fue diseñado específicamente.
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