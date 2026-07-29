Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el técnico catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, obviamente, no es lo ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad extraordinaria gratis, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero demostró durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traspaso a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en uno de los superpoderes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento difícil, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un reto que, sin duda, asumirá con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle