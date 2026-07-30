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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El Arsenal debe esperar que Christos Tzolis haya aprendido de su pesadilla en el Norwich después de invertir 34 millones de libras en la estrella del Club Brugge: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión distinta en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos puntuando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de fichajes.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de las opciones que tenía hasta ahora se perfilaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando al internacional inglés al margen, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han insinuado más de lo que han acabado ofreciendo, y por eso sus futuros son inciertos. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League, internacional absoluto con Francia y que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yéndose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años tremendos para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El defensa, de 26 años, quiere, según se sabe, exigirse aún más y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras una serie de actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, al Forest le apenará ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero para clasificarse para la Europa League y después para llegar hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras (el Forest sostiene que es la segunda), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest le ha sacado los colores al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un heredero digno al trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran convencido de verdad alguna vez en el rol de '6'. Anderson, sin embargo, da el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, no se puede negar en absoluto que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y ni siquiera ha jugado aún en la Champions League. Simplemente no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en sufrir en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado tan rápido de encima a Garnacho este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse dado su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que los Blues habían permitido a Garnacho perderse los entrenamientos de pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que hay un riesgo importante asociado, debido a que Garnacho lleva ya un tiempo mostrando una preocupante ausencia de la chispa y el desparpajo que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar las cifras ofensivas de Rogers, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras los Villans siguen obligados a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una manera bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene facilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, ya que la afición de Villa Park está enormemente expectante después de que se asegurara de nuevo la clasificación para la Champions League, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Garnacho también será sin duda consciente de la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con unos ingresos récord para el club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la valoración del extremo por parte de los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Ese dinero supondrá un gran impulso para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirlo con inteligencia tras recuperar el título de manos del Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque el precio parece razonable en el mercado actual; Tzolis rindió muy por debajo de lo esperado en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya aprendido de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por consolidarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado encontrar regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de venta futura en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de explotar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que quizá pudiera por fin hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras etapas de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers hubiera fichado por el Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que el equipo blue no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por un precio inicial de 8 millones de libras. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados ahora mismo, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. La expectativa era que este verano Rogers pondría rumbo al norte de Londres y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Liga de Campeones la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se hayan producido avances entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 apariciones con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. La presunción era que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, y obviamente hizo un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron papeles aún más decisivos en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada por todo lo alto al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy duro de asumir, especialmente porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se haya quedado fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que dejó clara su clase en la Copa del Mundo. Así, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada, y por este dinero podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya se le había escapado. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como candidato para fichar por uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un gran movimiento para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa al acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar desarrollándose bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando sustituyó a Enzo Fernández y Moises Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del Manchester United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones de libras en variables, por un centrocampista que todavía no es titular fijo era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y con gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente la operación era demasiado buena como para rechazarla. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de no poder fichar a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos para evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque la pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero ha pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos escalones más por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "minutos regulares con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía alguna de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma natural más minutos dado que su club, pronto exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la pasada temporada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club, respaldado por el Estado, se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente esto ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en deporte, vienen más desgracias en camino, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también acabará malgastada. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Si esto son señales de desesperación o muestras de ambición es algo abierto al debate. Tal vez sea simplemente otra prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ningún género de dudas ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, eso sí, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. La suposición era que, si Tonali dejaba el club que le respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi permanece en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento le salga bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, aparentemente exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del costado derecho que, discutiblemente, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, con 30 años, no es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil sostener que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, además de ayudar al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio hará que la presión sea algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que servirá en gran medida para amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Estaba claro en cuanto el West Ham bajó que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista con clase que ya despertaba muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta sorprendente, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente vilipendiada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría mucho mejor en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para reformar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca del nivel de su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes fue vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca un movimiento más bien lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin discusión, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial antes de poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha sabido seguir ganando títulos en los Países Bajos pese a verse obligado continuamente a vender a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, era una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico traspaso soñado a "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está exultante y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras / 62 millones de dólares) por Palestra representa beneficio puro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El futbolista de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, por lo que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Un lateral versátil, rápido y potente, Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A de 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, existe la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue estando verde a los 21 años, con solo una temporada decente de fútbol de primer nivel a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras por semana, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente se lanzó a la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se incorporó al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A en las primeras etapas de sus carreras. Bien pudo haber sido convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa estarán frotándose las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador de banquillo que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordarlo, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así pues, los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola este verano para fichar a Ramos, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que de verdad mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró que puede tener impacto saliendo desde el banquillo en el PSG al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia se están apresurando ahora mismo a averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente un sinfín de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord para el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter firmó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno actor secundario pase a ser protagonista. Pensamos que había nacido una estrella cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal alrededor de un delantero centro con verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meterles verdadera presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy inteligente del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un recambio con mucho potencial, con el prometedor Luka Vuskovic en su radar en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco van precisamente cortos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que una operación rebajada para un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista algo en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es famoso por ser un negociador muy duro y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa con experiencia demostrada en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la combatividad y la capacidad de liderazgo que tanto le han faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el agente libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser un titular indiscutible en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no pueda ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy fuerte sobre el papel, al menos, al dar al equipo una base defensiva sólida mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre fue probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión hizo que Osasuna no tuviera margen de maniobra en lo que respecta al importe del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era de Andoni Iraola, y más leña al fuego para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para frustrar la operación pese a que las conversaciones se encontraban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del conjunto de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya considerará esto algo parecido a un golpe de efecto, pero además estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar pareciendo una ganga. Munoz puede jugar en cualquiera de las dos bandas, así como por dentro, lo que aporta una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja mucho en defensa, el futbolista de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego de Iraola, y al parecer el nuevo entrenador insistió en que se cerrara la operación. Eso sí, tendrá que asegurarse de que el joven español no frene el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos terminó dependiendo del jugador, y no se puede culpar realmente a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace justo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once inicial, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía aparentemente dispuesto a ir a por el muy cotizado mago de la banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería contar con muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estuvo realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a este punto. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 que acabó con el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dieron las cosas, habría sido sencillamente extraño que el Liverpool aceptara las mareantes exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ semanales, en una campaña caótica marcada por una serie de errores muy sonados, con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos, el Liverpool ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de larga duración Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según las informaciones, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor versión y, con 27 años, probablemente todavía no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución relativamente barata para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate no es precisamente una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de una operación que podría torcerse muy rápido dada la intensa presión que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que anhela. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los tipos de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y los problemas del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor versión, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. Sin embargo, que sea capaz de lograrlo está lejos de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el técnico catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizás por encima de todo, su personalidad se echarán mucho de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha fichado gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su firma. Después de meses de especulaciones, sobre algunas de las cuales incluso habló el propio Bernardo, un traspaso al Camp Nou parecía cantado. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizás más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no había manera de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, aceptará con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este movimiento resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el equipo desde su llegada en 2022, después de un inicio poco prometedor, así que verle salir por una pérdida resulta algo desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según los informes, había comunicado entre bastidores su intención de marcharse y ha sido abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá les habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia pierde a una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de estar convencido de que el joven Jorrel Hato puede llenar ese vacío, igual que el esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de refuerzos de la primera parte del mercado con un fichaje sorprendente. El club ya hizo una gran inversión el verano pasado en un lateral izquierdo para repatriar a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido volver a gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según los informes, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Un precio de 60 millones de euros es muy elevado para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión en un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en la cima de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador "de Mourinho" por su energía y agresividad. El Madrid también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea a la deriva y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, tras haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la luz del elevado coste del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp incorporada por apenas 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante la complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó claramente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, por supuesto, pero el Tottenham todavía tenía para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que finalmente llegue libre es un pequeño extra agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que el Tottenham aparentemente estaba dispuesto a ofrecerle. Robertson terminó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una forma decente a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además del Tottenham, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Así pues, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede considerar ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa al equipo este verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

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    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el pasado verano antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar mucho dinero en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sí debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio se viera con mejores ojos, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más papeletas para darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: Lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el fichaje por un gran club al que evidentemente llevaba tiempo apuntando. Él mismo admitió que se dejó seducir por los vínculos previos con el Liverpool, el club de su ciudad, al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó lógicamente ante el precio exigido y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría una buena parte de la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrante en el Camp Nou pese a sumar entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle