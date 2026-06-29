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Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Arsenal debe dar marcha atrás tras el rechazo del Bournemouth a la oferta por Alex Scott

Arsenal
A. Scott
Bournemouth
Premier League
Fichajes

El Arsenal ha visto rechazada su primera oferta por el centrocampista del Bournemouth Alex Scott, mientras Mikel Arteta busca reforzar el centro del campo. A pesar de la creciente reputación del jugador, los Cherries no piensan vender este verano a uno de sus activos más valiosos.

  • El Bournemouth se pronuncia sobre Alex Scott

    El Arsenal quería fichar al centrocampista de 22 años, pero el Bournemouth rechazó su primera oferta, informa la BBC.

    Los Cherries quieren retener al exjugador del Bristol City y le ofrecen renovar su contrato, vigente aún dos años. No escucharán ofertas en este mercado.


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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dura competencia para el aspirante inglés.

    El Arsenal no es el único club que sigue a Scott en el Vitality Stadium. Sus actuaciones han atraído a la élite de la Premier League: Manchester City, United, Tottenham y Chelsea también lo vigilan.

    Su valor ha subido tras ser convocado por Inglaterra en noviembre y participar en la concentración previa al Mundial en Florida con Thomas Tuchel, aunque aún no debutó. Esa experiencia ha avivado el interés de los grandes.

  • Otros objetivos en el punto de mira de los Gunners

    Como el Bournemouth no cede en su postura sobre Scott —que jugó 39 partidos y marcó cuatro goles la temporada pasada—, el Arsenal busca alternativas.

    Por eso baraja fichar a Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, del Newcastle, aunque la llegada de este último se ve complicada por su alto precio.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los rivales del norte de Londres se disputan a Tonali

    Mientras el Arsenal duda por el precio de Tonali, el Tottenham avanza con confianza para fichar al centrocampista italiano y adelantarse a los gunners.