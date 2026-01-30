El ex capitán del United Roy Keane repitió los sentimientos de su antiguo rival: "Parecían un poco asustados esta noche. Eso es extraño cuando miras a un equipo que está volando, en la cima de la tabla, piensas que deberían seguir adelante y mostrar su poder. Pero les faltó confianza."
De hecho, esa fue una evaluación justa de un rendimiento definido por la precaución en lugar de la aventura. La ventaja del Arsenal en la cima de la Premier League ahora es de solo cuatro puntos; dieron esperanza nuevamente al Manchester City, al Aston Villa y al United, que saltó al cuarto lugar después de su primera victoria en el Emirates desde 2017. Sería un colapso monumental para que el United recupere su distancia de 12 puntos con los Gunners, pero no es imposible dado su renovada confianza, especialmente si, en marcado contraste, los hombres de Mikel Arteta continúan revolcándose en la autocompasión.
Para finalmente poner fin a la espera de 22 años del club por la gloria doméstica, debe producirse un cambio de mentalidad masivo en el vestuario. Ningún otro equipo puede igualar la fuerza en profundidad del Arsenal, y sin embargo, todavía hay una sensación de que no están listos para dar el paso final. Las cosas podrían descarrilarse completamente si no hay una respuesta instantánea el sábado contra el Leeds United, que tiene una historia de sabotear las aspiraciones al título de los Gunners...