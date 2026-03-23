Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal debe aprender a jugar «sucio» tras caer en la final de la Carabao Cup, según un exjugador del equipo, quien afirma que la decisión de alinear a Kepa Arrizabalaga no fue un error
La decepción de Wembley
Las aspiraciones del Arsenal de alzarse con un título nacional se desvanecieron en Wembley, tras el doblete de Nico O’Reilly en la segunda parte que dio la victoria al City. A pesar de una primera parte muy reñida, los Gunners no lograron convertir su presión en goles; Kai Havertz vio cómo James Trafford le frustraba una oportunidad de oro antes de que el partido diera un giro decisivo a raíz de un costoso error de Kepa. El error del español pone de relieve una preocupación creciente para el equipo de Arteta, que ya ha registrado siete errores individuales que han dado lugar a goles en sus últimos 22 partidos, lo que supone un fuerte aumento con respecto a su anterior solidez defensiva.
- Getty Images Sport
Sagna defiende a Kepa y anima a los Gunners a «jugar sucio»
En declaraciones a Covers.com, el exdefensa del Arsenal Sagna se negó a culpar al portero del resultado y, en su lugar, señaló la falta de pragmatismo táctico en la segunda parte. Sugirió que un planteamiento más directo podría haberles dado más posibilidades de llevarse la victoria.
Sagna dijo: «Mikel Arteta no cometió ningún error al alinear a Kepa en la portería en lugar de a David Raya. Kepa es un portero de primer nivel y, aunque su error le costó un gol al Arsenal, no fue la única razón por la que los Gunners perdieron el partido. El Arsenal empezó a replegarse en la segunda parte y se expuso a la presión del Manchester City. Deben aprender a jugar sucio y a lanzar balones largos para aliviar algo de presión y situar un bloque más adelantado, en lugar de quedarse en su propia área. Cada vez que recuperaban el balón, se empeñaban en salir desde atrás y eso les pasó factura.
«Si Kai Havertz hubiera marcado su ocasión al principio del partido, el resultado podría haber sido completamente diferente. Tenía que haber disparado un poco antes para tener más espacio de portería al que apuntar, pero James Trafford realizó una serie de grandes paradas; merece muchos elogios por su actuación. El Arsenal tiene que olvidarse de este resultado y aprender de sus errores. Arteta utilizará la derrota del domingo para motivar a su equipo de cara al resto de la temporada y luchar por los tres grandes trofeos que tienen muchas posibilidades de ganar».
Una maldición histórica
Esta derrota consolida aún más la lamentable trayectoria reciente del Arsenal en esta competición, ya que se ha convertido en el primer club en perder cuatro finales consecutivas de la Copa de la Liga. Para Kepa, personalmente, la tarde fue igualmente desoladora; ya ha disputado tres finales de la Copa de la Liga sin haber levantado nunca el trofeo, igualando así el récord que ostentaban Les Sealey y Roy Keane.
- Getty Images
Una prueba de resistencia
El Arsenal debe sacudirse rápidamente esta decepción en Wembley, ya que vuelve a la reñida lucha por el título de la Premier League con una ventaja de nueve puntos en lo más alto de la tabla. El mes de abril será una prueba decisiva para sus aspiraciones al triplete, ya que los Gunners se enfrentan a un calendario agotador que incluye los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton y el choque de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. El mayor reto del entrenador podría ser poner en práctica la gestión «sucia» del partido que pidió Sagna, ya que se enfrentan a una racha de partidos de liga que podrían resultar decisivos contra el Bournemouth, el Manchester City y el Newcastle.