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El Arsenal considera fichar al exlateral del Manchester United, que ha brillado en el Mundial, ante la posible salida de Ben White
El Arsenal se fija en Wan-Bissaka para reforzar su defensa
El Arsenal busca refuerzos defensivos y ha incluido al lateral derecho del West Ham, Wan-Bissaka, en una lista de 11 candidatos, según TEAMTalk. El jugador de 28 años, conocido por su paso por el Crystal Palace y el Manchester United, podría ser traspasado tras el descenso de los Hammers a la Championship.
El lateral acaba de brillar en el Mundial con la República Democrática del Congo, donde superó un grupo complicado con Portugal y Colombia antes de caer por la mínima ante Inglaterra en dieciseisavos.
Mikel Arteta admira sus habilidades en el uno contra uno, y su perfil se ve como un complemento ideal para Jurrien Timber, capaz de frenar a los extremos más peligrosos de la Premier League.
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La lesión de Ben White complica su futuro en el Emirates
El repentino interés por Wan-Bissaka surge mientras el futuro de White en el Emirates sigue siendo incierto. Se informa que el defensa inglés podría dejar Londres, y varios clubes europeos y de Arabia Saudí lo vigilan. No obstante, un grave problema físico complica cualquier acuerdo.
La lesión, sufrida en un momento clave de la temporada 2025-26, le impidió jugar la final de la Liga de Campeones que el Arsenal perdió contra el París Saint-Germain y le ha excluido de la lista de Inglaterra para el Mundial.
La extensa lista de candidatos muestra la ambición del Arsenal.
El director deportivo, Andrea Berta, lidera la campaña de fichajes y Wan-Bissaka no es el único candidato. Según TEAMTalk, el Arsenal ha seguido a fondo a varios objetivos, desde internacionales con experiencia hasta jóvenes promesas europeas.
Entre los candidatos destacan Ezri Konsa (Aston Villa) y Jules Koundé (Barcelona). También siguen a Óscar Mingueza (Celta de Vigo) y Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). Para el futuro, aparecen los jóvenes Wesley (Roma), Vanderson (Mónaco) e Iván Fresneda (Sporting de Lisboa), con los que Arteta quiere mantener el dominio tras ganar la Premier la pasada temporada.
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Se intensifica la competencia por Wan-Bissaka
El Arsenal no es el único interesado en fichar a «La Araña». Everton y el turco Fenerbaçe ya han mostrado su interés por el lateral derecho. Su fama como especialista defensivo lo convierte en una opción atractiva tras el descenso del West Ham.
La directiva del Arsenal aún no ha tomado una decisión definitiva, pero el trabajo de fondo sobre Wan-Bissaka es minucioso y sigue en marcha. Mientras los Gunners se preparan para defender el título y buscan dar un paso más en la Liga de Campeones tras caer en la última ronda, garantizar que el puesto de lateral derecho esté suficientemente cubierto se ha convertido en un objetivo prioritario para Berta y Arteta.
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