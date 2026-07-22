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El Arsenal confirma que William Saliba estará de baja durante un «largo periodo», pero el defensa evita la cirugía tras regresar del Mundial con Francia
La campaña del Mundial pasa factura
Los Gunners se han quedado consternados tras confirmarse que Saliba estará de baja durante un periodo prolongado, según un comunicado oficial del Arsenal. El jugador, de 25 años, fue un pilar fundamental de la selección francesa en Norteamérica, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la derrota por 2-0 ante España. Tras regresar a Londres, especialistas confirmaron que sufrió una lesión de espalda que necesita rehabilitación. La alarma se encendió cuando el defensa se desplomó en el campo sin recibir contacto, lo que puso en duda su disponibilidad para el club londinense.
Sin embargo, las pruebas descartan cirugía y apuntan a un programa de recuperación controlado, lo que aleja el peor escenario y mantiene la esperanza de su regreso antes de lo esperado.
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Luchando contra el umbral del dolor
La lesión de Saliba es fruto de varios meses de esfuerzo físico. El defensa admitió durante el torneo que había sufrido molestias persistentes y declaró: «Llevo varios meses con algunas molestias leves. He estado aguantando el dolor por la Liga de Campeones y la Premier League, pero el cuerpo técnico lo gestiona bien. El Mundial se da cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes. No estoy al 100 %, pero muchos tampoco lo están. Sin excusas».
Su compromiso con club y selección le llevó a jugar 50 partidos con el Arsenal antes de incorporarse a la concentración de Francia. Además, disputó 120 minutos exigentes en la final de la Liga de Campeones que los Gunners perdieron este verano. Aunque el seleccionador francés, Didier Deschamps, había asegurado: «Está aquí, todo va bien», la derrota contra España mostró que su cuerpo llegó al límite.
El papel clave de Saliba y el revés que ha supuesto su lesión
Saliba fichó por el Arsenal en 2019 y se formó en Saint-Étienne, Niza y Marsella antes de consolidarse en el primer equipo en la 2022-23. Fue clave en el título de la Premier League la temporada pasada —el primero desde 2004—, con 31 partidos. Además, fue clave para que el Arsenal llegara a su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, tras jugar 12 partidos en Europa.
Su baja al inicio de la temporada complica los planes de Arteta, pues su capacidad para salir bajo presión y su calma con el balón son clave en la construcción del juego gunner. Durante la semifinal con Francia, el jugador habría dicho a sus compañeros: «Se me ha ido la espalda», lo que refleja el intenso dolor que sufría. La elección de un programa de recuperación controlada, en lugar de cirugía, indica que el cuerpo médico confía en que el reposo y la fisioterapia bastarán.
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Se pondrá a prueba la profundidad defensiva
Con la temporada 2026-27 ya cerca, el Arsenal deberá recurrir a su plantilla para cubrir la baja de Saliba. El defensa se perderá casi con seguridad la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto y, según el club, podría ausentarse también del debut liguero ante el Coventry el 21 de agosto.
Su baja obliga al resto de la defensa a dar un paso al frente, especialmente tras la sólida pareja que formó con Gabriel Magalhães la pasada temporada, cuando encajaron solo 27 goles. Los Gunners construyeron una plantilla para competir en varios frentes, y esa profundidad —con jugadores como Jurriën Timber— se pondrá a prueba antes de lo previsto. Los aficionados confían en que, al evitar la cirugía, el regreso sea pronto.
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