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El Arsenal confirma la segunda salida del mercado de fichajes de este verano tras el comunicado oficial del campeón de la Premier League
El portero estonio abandona Londres
El portero estonio Hein fichará de forma definitiva por el Werder Bremen en julio, tras formarse durante años en el norte de Londres. Llegó a la Academia del Emirates en 2018, pero no logró oportunidades con el primer equipo. La temporada pasada se adaptó al fútbol alemán como cedido, y ahora su traspaso se ha hecho permanente.
El Arsenal emite un comunicado oficial
Los Gunners publicaron un comunicado en su web para agradecer la profesionalidad y dedicación del portero, tanto en la cantera como en el primer equipo.
Tras confirmar el acuerdo definitivo y mientras se completan los trámites reglamentarios, el comunicado del club señala: «Agradecemos a Karl su contribución al club durante su estancia con nosotros y le deseamos lo mejor en su nueva etapa con el Werder Bremen».
La purga en el norte de Londres continúa
La salida de Hein acelera la política de desprendimientos del Arsenal este verano, justo después del traspaso definitivo de Kiwior al Oporto. El club portugués ejerció la opción de compra del acuerdo de cesión y fichó al internacional polaco con un contrato a largo plazo. El traspaso del central de 26 años reporta al Arsenal 17 millones de euros (14,5 millones de libras) fijos, más hasta 5 millones de euros (4,3 millones de libras) en variables por objetivos de rendimiento.
- AFP
Arteta reajusta las opciones de suplentes
Mikel Arteta debe replantear la profundidad de sus porteros suplentes ante una intensa pretemporada y la defensa del título. Desprenderse de jugadores poco habituales ayuda a sanear las finanzas antes del mercado de fichajes, mientras que Hein parte a la Bundesliga en busca de la titularidad tras disputar solo un partido con el primer equipo del Arsenal.