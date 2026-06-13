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Mikel ArtetaGetty Images

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El Arsenal busca un extremo izquierdo: al parecer, una antigua estrella de la segunda división figura en su lista de deseos

Premier League
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Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
C. Tzolis

El campeón inglés quiere seguir reforzando su lujosa plantilla. Al parecer, Christos Tzolis es uno de los candidatos.

Según The Athletic, el Arsenal prepara una oferta de 40 millones de euros al Club Brugge por el internacional griego de 24 años, cuyo contrato vence en 2029.

  • En la temporada 2023/24, Tzolis jugó con el Fortuna Düsseldorf en la 2.ª Bundesliga y marcó 24 goles con diez asistencias en 37 partidos. Aun así, no pudo evitar que el equipo renano perdiera contra el VfL Bochum en la fase de ascenso, pese a ganar 3-0 en el primer encuentro.

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  • Christos Tzolis(C)Getty Images

    Christos Tzolis está abierto a fichar por un club de primera división.

    En verano de 2024, Tzolis fichó por un club belga, donde ha mantenido excelentes estadísticas y ha jugado con regularidad en la Liga de Campeones.

    En mayo, declaró al periódico belga Nieuwsblad que valoraría fichar por un equipo de la Liga de Campeones de Inglaterra, Alemania, España o Italia, además del París Saint-Germain.

  • Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport

    El Arsenal se llevó un portazo de la Juventus por Kenan Yildiz

    Al parecer, Tzolis es la alternativa del Arsenal a Kenan Yildiz, de la Juventus. Según The Athletic, el club londinense recibió el rechazo del campeón italiano al mostrar interés por la estrella ofensiva turca: la Juve dejó claro que Yildiz no está en venta.

    El Arsenal acabó con 22 años sin título al ganar la Premier la pasada temporada, pero luego perdió ante el PSG en los penaltis de la final de la Champions.

  • Christos Tzolis: su trayectoria y estadísticas

    Equipo

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    FC Brujas

    108

    43

    45

    Fortuna Düsseldorf

    37

    24

    10

    Norwich City

    30

    3

    2

    Twente Enschede

    15

    3

    -

    PAOK Salónica

    57

    17

    10