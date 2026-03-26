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El Arsenal baraja una audaz oferta para fichar a Khvicha Kvaratskhelia del PSG
Arteta busca refuerzos para la línea de ataque
Según un reportaje de The Independent, el club del norte de Londres ha identificado a Kvaratskhelia como uno de sus principales objetivos, ya que podría suponer una mejora significativa con respecto a sus opciones actuales en las bandas. El jugador, de 25 años, está en un estado de forma sensacional, sobre todo tras haber marcado tres goles contra el Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Aunque el internacional georgiano se ha convertido en el fichaje soñado, el Arsenal también está lidiando con las complejidades de las cambiantes regulaciones financieras de la Premier League. Para facilitar un fichaje de esta magnitud, el club está dispuesto a considerar la salida de jugadores veteranos para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas de «ratio de costes de plantilla» y generar el espacio necesario para las nuevas estrellas.
- AFP
La postura inflexible del PSG respecto a Kvaratskhelia
A pesar del interés de los Gunners, sacar al extremo del Parc des Princes no será nada fácil. La directiva del PSG considera al exjugador del Nápoles una joya de su proyecto «post-Galácticos» bajo la dirección de Luis Enrique. Fuentes de la capital francesa insisten en que se le considera un activo prácticamente invendible, sobre todo tras su evolución hasta convertirse en una pieza clave del equipo desde su llegada procedente del Nápoles a principios de 2025.
Sin embargo, puede que haya un rayo de esperanza para los aspirantes al título de la Premier League. El informe de The Independent sugiere que los representantes del jugador están abiertos a la idea de un traspaso y dispuestos a considerar opciones alternativas para su futuro.
Kvaratskhelia, feliz en París
El propio jugador ha expresado recientemente su gran satisfacción con su vida en Francia. En una entrevista reciente, habló de su compromiso con los campeones de Europa. «Para mí, París es realmente extraordinaria. Aquí lo tienes todo y, sobre todo, es la ciudad del amor. Cuando el PSG se puso en contacto conmigo, pensé que mi mujer era la persona más feliz del mundo», afirmó el extremo.
«Antes de que el PSG se pusiera en contacto conmigo, ella siempre decía: “Imagina que algún día jugáramos en el PSG, sería increíble quedarnos allí”. Creo que es muy difícil llegar allí cuando hay grandes jugadores como [Lionel] Messi, Neymar y [Kylian] Mbappé. Me encanta todo de París».
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Objetivos alternativos en un verano ajetreado
Kvaratskhelia no es el único nombre de renombre en el punto de mira del Arsenal. También se sabe que Arteta es un gran admirador de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Sin embargo, el fichaje del argentino parece poco probable en estos momentos, dada la valoración del club español de al menos 100 millones de euros (86,5 millones de libras).
Esto deja a los Gunners en una situación en la que deben equilibrar sus ambiciosos objetivos de fichajes con la sostenibilidad financiera. Queda por ver si podrán convencer al PSG para que venda a la estrella georgiana, pero la intención de traer una chispa creativa de talla mundial al Emirates es clara, mientras el club se prepara para un mercado de verano crucial.