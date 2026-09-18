El Arsenal ha confirmado oficialmente el fichaje de Joseph, delantero de 16 años procedente del Liverpool. El adolescente se incorpora al club del norte de Londres como parte de su promoción de becados de primer año de cara a la campaña 2026/27.

La llegada de Joseph supone un golpe importante para los campeones de la Premier League. El joven delantero rechazó la oportunidad de firmar una beca en Merseyside y optó en su lugar por continuar su prometedor desarrollo en el Emirates Stadium.