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El Arsenal anuncia el sorprendente fichaje del exportero del Leeds Illan Meslier, que llega como agente libre
Los Gunners fichan a un agente libre
El Arsenal ha fichado a Meslier como agente libre tras acabar su contrato con el Leeds. El portero francés ha firmado un contrato de dos años en el Emirates Stadium, con opción a uno más. La directiva actuó rápido para asegurar sus servicios y reforzar la defensa de cara a la nueva temporada.
- AFP
Meslier aspira a conquistar títulos
El exjugador de la cantera del Lorient mostró su orgullo tras fichar por el club del norte de Londres. Meslier se comprometió a adaptarse rápido y ayudar a su nuevo equipo a mantener su dominio nacional.
En declaraciones a la web del club, afirmó: «Estoy muy feliz. Es un gran día para mí porque acabo de incorporarme al equipo campeón. Para mí, el Arsenal es el club más grande de Inglaterra. Estoy muy contento y muy orgulloso de unirme al Arsenal. Quiero demostrar mi cariño por este escudo y ganar muchos trofeos, porque este club vive de los títulos».
Arteta busca refuerzos
En un principio, Meslier iba a ser el tercer portero, detrás de David Raya, ganador del Guante de Oro de la Premier League, y de Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Kepa en la plantilla de Mikel Arteta podría hacer que el puesto de segundo portero recaiga en el exguardameta del Leeds.
- Getty Images Sport
Al francés le espera la integración en la pretemporada
Meslier llevará el dorsal 30 y se unirá de inmediato a la pretemporada en el Sobha Realty Training Centre. Su llegada obliga a ceder al joven portero Tommy Setford, de 20 años, para que juegue con regularidad, informa BBC Sport. Con un calendario cargado de competiciones nacionales y Champions, Arteta dispone ahora de una defensa más sólida para la próxima temporada.
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