El Arsenal amenaza al Newcastle... ¿Conseguirá sobrevivir a la pérdida de su corazón?

La primera rueda de prensa de Bruno Guimarães con la camiseta del Newcastle United no solo presentó al jugador, sino un ambicioso proyecto que muchos dudaban. En enero de 2022, el centrocampista brasileño declaró ante los medios: «Nos convertiremos en una gran potencia del fútbol mundial».

Entonces sus palabras sonaban a utopía: el Newcastle era penúltimo en la Premier y luchaba por no descender.

Sin embargo, unos años después el panorama ha cambiado por completo: el Newcastle se ha convertido en uno de los principales rivales del fútbol inglés, ha regresado a la Liga de Campeones y ha conquistado su primer gran título nacional en siete décadas.

Ahora, el mayor desafío es retener a su capitán y estrella, Bruno Guimarães, ante el interés del Arsenal.