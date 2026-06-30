Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-EUR-C1-UNION SG-NEWCASTLEAFP
Karim Malim

Traducido por

El Arsenal amenaza al Newcastle... ¿Conseguirá sobrevivir a la pérdida de su corazón?

FEATURES
Brazil vs Por anunciarse
Brazil
World Cup
B. Guimaraes
Arsenal vs Coventry
Arsenal
Coventry
Premier League
Newcastle vs Liverpool
Newcastle
Liverpool
Brasil
EE. UU.
Inglaterra

La gran batalla del verano

La primera rueda de prensa de Bruno Guimarães con la camiseta del Newcastle United no solo presentó al jugador, sino un ambicioso proyecto que muchos dudaban. En enero de 2022, el centrocampista brasileño declaró ante los medios: «Nos convertiremos en una gran potencia del fútbol mundial».

Entonces sus palabras sonaban a utopía: el Newcastle era penúltimo en la Premier y luchaba por no descender.

Sin embargo, unos años después el panorama ha cambiado por completo: el Newcastle se ha convertido en uno de los principales rivales del fútbol inglés, ha regresado a la Liga de Campeones y ha conquistado su primer gran título nacional en siete décadas.

Ahora, el mayor desafío es retener a su capitán y estrella, Bruno Guimarães, ante el interés del Arsenal.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gimaraes... El comienzo que dio forma al sueño

    Cuando Guimarães fichó por el Newcastle procedente del Lyon francés por unos 35 millones de libras, no solo llegó para reforzar el centro del campo; fue el primer jugador de talla mundial que confió en el nuevo proyecto del club tras la compra saudí.

    No llegó por la situación actual del equipo, sino por la visión de futuro que le presentó la directiva: competir por puestos europeos y, más adelante, aspirar a títulos.

    Los hechos confirmaron esa visión. El técnico Eddie Howe alejó al equipo del descenso y lo devolvió a la Liga de Campeones en dos de las tres últimas temporadas, antes de que el club conquistara la Copa de la Liga Inglesa 2025, rompiendo una sequía de setenta años sin títulos nacionales. Sin embargo, este éxito no es el final, sino el inicio de desafíos mayores.

    • Anuncios
  • Everton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un verano que amenaza la estabilidad del proyecto

    El Newcastle sabe que los grandes clubes quieren a sus estrellas.

    Alexander Isak se marchó al Liverpool tras insistir en su salida, Anthony Gordon fichó por el Barcelona y el Tottenham ha mostrado un interés serio en Sandro Tonali con una oferta millonaria.

    Además, el Arsenal mantiene su interés en Bruno Guimarães, aunque aún no ha presentado oferta oficial, según la BBC.

    Estos movimientos muestran que el Newcastle ya no solo ficha estrellas, sino que también es objetivo de los clubes más ricos y estables, que ven en sus jugadores talento listo para competir al máximo nivel.

    La pregunta clave es si el Newcastle podrá resistir la presión y mantener el núcleo de su proyecto.

  • Southampton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Por qué el Newcastle se aferra a su capitán?

    Desde un punto de vista económico, vender a Gemaraich ahora, a punto de cumplir 29 años, podría parecer la mejor opción para maximizar su valor de traspaso.

    Sin embargo, en el Newcastle el valor de un jugador no se mide solo en cifras. Bruno es el capitán, la voz del vestuario y el eje táctico de Eddie Howe.

    Por eso, la directiva, el cuerpo técnico y hasta el personal administrativo coinciden: Guimarães no está en venta. Todos destacan su liderazgo y lo describen como una fuente de inspiración para el plantel.

    Su actuación en el Mundial, donde lideró la creación de goles con cuatro asistencias, incluida la del tanto de Martinelli ante Japón, ha ampliado su prestigio.

    Su rendimiento excepcional atrajo aún más la atención de los grandes clubes europeos, que buscan un centrocampista creativo, comprometido y líder.

  • Newcastle United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Las cifras confirman su importancia

    Las opiniones sobre los mejores jugadores del Newcastle difieren, pero los números muestran el impacto de Guimarães. Desde agosto de 2022 hasta febrero de 2026 se perdió 12 partidos de la Premier League y el equipo no ganó ninguno. Esa cifra muestra cuán vital es para la creación de juego y el equilibrio del sistema.

    Su excompañero Emile Kraft lo resumió: “Gemaraich es el jugador más importante del equipo; controla el ritmo con sus cualidades técnicas y físicas”. Kraft espera que el club lo retenga tras su gran temporada y su actuación en el Mundial.

    Aunque el Newcastle es duodécimo en la Premier, Guimarães ha firmado una de sus mejores temporadas. Al asumir un rol más ofensivo, ha terminado como máximo goleador del equipo con nueve tantos.

    Además, abrió el marcador ante Nottingham Forest, Burnley, Tottenham y Crystal Palace, aportando diez de doce puntos en juego.

    Además, anotó tantos decisivos en los minutos finales: el de la victoria sobre el Fulham en el 90 y el penalti que igualó el marcador ante el Leeds en el descuento, antes de que el Newcastle cerrara el encuentro.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un líder que destaca por su rendimiento y su mentalidad

    Guimarães destaca por su técnica y por la confianza y energía que transmite a sus compañeros. A pesar de perderse parte de la temporada por lesión, fue uno de los cinco jugadores de la Premier League con más pases que rompieron líneas defensivas (46) y dio 21 pases en profundidad.

    Además, lidera al Newcastle en pases bajo presión: completó 998 en situaciones complicadas, lo que muestra su audacia al recibir el balón y asumir la responsabilidad en los momentos más difíciles. Cifras que explican por qué Eddie Howe lo considera el motor del equipo y el origen de la mayoría de los ataques.

    Más allá de las cifras, posee algo imposible de medir: su vínculo único con la afición del Newcastle. Desde su llegada, los seguidores lo consideran uno de los suyos.

    Su llanto tras ganar la Copa de la Liga y sus palabras sinceras demostraron su enorme compromiso. Los aficionados creen que ha entendido como pocos la identidad del club en una era de traspasos constantes.

    Algunos lo comparan incluso con la leyenda Alan Shearer, una equiparación que en una ciudad tan apasionada por el fútbol no se hace a la ligera.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    El Arsenal tiene dinero... pero ¿tiene lo necesario para convencer?

    En términos financieros, la competencia es desigual: el Arsenal gastó 346,8 millones de libras en salarios, mientras que los ingresos totales del Newcastle fueron de 335,3 millones.

    Esta diferencia da al club londinense más margen para presentar ofertas atractivas, tanto al club como al jugador. Pero el fútbol no se gana solo con dinero. Gemarães sabe que ha sido clave en la construcción del proyecto actual y que su papel en el Newcastle es único.

    Por eso, la decisión es compleja: seguir como líder de un proyecto en crecimiento o fichar por un equipo que lucha por títulos. Su caso va más allá del jugador: marca el rumbo del Newcastle.

    Si lo retiene, el club demostrará que su proyecto avanza y que la directiva puede resistir las ofertas. Si se marcha, podría verse como el inicio de una etapa en la que el Newcastle se convierta en una cantera de estrellas para equipos más poderosos.

    Mientras tanto, la directiva debe actuar: modernizar el centro de entrenamiento, definir el futuro de St James’ Park o fichar jugadores de nivel para reafirmar sus ambiciones.

    Solo el tiempo dirá si el Newcastle logra retener a su capitán o si la ambición de títulos acaba llevándoselo al Arsenal.