El centrocampista ofensivo, de 27 años, tendrá que estar de baja al menos un mes tras sufrir una grave lesión en la pantorrilla en un momento crucial de la temporada, lo que supone un duro golpe para el equipo de Mikel Arteta de cara a un calendario muy exigente.
Traducido por
El Arsenal afronta un grave problema y una larga baja para Eberechi Eze: se enfrenta a un mes y medio de baja
MÁS DE UN MES
Según la BBC, Eze deberá permanecer fuera de los terrenos de juego durante un periodo de entre cuatro y seis semanas, tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la victoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.
El jugador de 27 años se perdió la final de la Carabao Cup, que el domingo se perdió por 2-0 contra el Manchester City, y ha quedado excluido de la convocatoria de la selección nacional. El entrenador del Arsenal, Arteta, espera los resultados definitivos de las pruebas, pero el tiempo de baja supone un duro golpe para los Gunners, que luchan por el título en la Premier League, la Champions League y la FA Cup.
Sin embargo, el inminente regreso del capitán Martin Odegaard, tras un mes de baja por una lesión de rodilla, contribuirá a aliviar la tensión en el centro del campo.
- Getty Images Sport
EZE FUNDAMENTAL
La ausencia del centrocampista ofensivo se notará mucho, dada su enorme contribución en la presente temporada. Antes de este contratiempo, Eze había disputado 43 partidos en todas las competiciones esta temporada, incluidos dos con el Crystal Palace antes de su fichaje a finales de agosto. Su balance incluye nueve goles y seis asistencias con los Gunners, lo que lo convierte en un pilar del ataque. Ha sido especialmente decisivo en la Premier League, donde ha jugado 26 partidos, marcando seis goles y dando dos asistencias. En Europa, ya ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en nueve partidos de la Liga de Campeones esta temporada.
BARNES, EN SU PUESTO EN LA SELECCIÓN NACIONAL
Ante la indisponibilidad de la estrella del Arsenal, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha convocado rápidamente al extremo del NewcastleHarvey Barnes para ocupar su puesto en la concentración de los Tres Leones. El jugador de 28 años atraviesa un momento de forma espectacular, tras haber marcado 14 goles en todas las competiciones esta temporada. Esta convocatoria de última hora pone fin a un exilio de casi seis años del delantero de la selección nacional. Además, la convocatoria también acalla las especulaciones sobre su idoneidad para ser convocado para jugar con Escocia.
- Getty Images
ARSENAL, ¿Y AHORA QUÉ?
Arteta debe afrontar ahora un calendario exigente sin su estrella. El líder ocupa actualmente la primera posición de la clasificación con 70 puntos, con nueve de ventaja sobre el Manchester City, que, sin embargo, tiene un partido menos.
Tras el parón por los partidos internacionales, los Gunners retomarán su carrera hacia el triplete con los cuartos de final de la FA Cup en Southampton el 4 de abril. Apenas tres días después, viajarán para enfrentarse al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por último, el 19 de abril está programado también el decisivo enfrentamiento directo en la Premier League contra los hombres de Pep Guardiola, lo que significa que la profundidad de la plantilla se pondrá a prueba durante este crucial final de temporada.