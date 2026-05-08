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El Arsenal advierte de que «nadie puede detener» al PSG, mientras una leyenda de la Premier League explica por qué Mikel Arteta debe dejar fuera a Viktor Gyokeres para la final de la Liga de Campeones
El dilema táctico del Arsenal
El Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones tras vencer al Atlético de Madrid en semifinales y ahora enfrentará al gigante francés en Budapest a finales de mes. Aunque los Gunners terminaron la fase de grupos con un balance perfecto, eliminaron al Bayer Leverkusen y al Sporting de Lisboa, y luego vencieron al equipo de Diego Simeone, el excentrocampista del Manchester United Butt cree que carecen de la velocidad necesaria para castigar a un PSG que se mostró sorprendentemente sólido frente al Bayern de Múnich.
A su juicio, aunque la defensa gunner es sólida, su ataque actual podría tardar demasiado en cambiar de defensa a ataque, lo que favorecería al gigante francés en la final.
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La advertencia de Butt a Arteta
En declaraciones a Paddy Power, Butt afirmó que el PSG es favorito para ganar en Budapest. «No veo a nadie capaz de vencerlo. El Arsenal no tiene contraataque ni velocidad», agregó.
Pensaba que la defensa sería el talón de Aquiles del PSG ante el Bayern, sobre todo sin Achraf Hakimi y con Marquinhos ya veterano. Sin embargo, se mostraron sólidos. Su ataque es sensacional. Son los claros favoritos, aunque sea un partido único...
“Daría al PSG como gran favorito, 70-30. Cuando están en su mejor momento, nadie los detiene. Veo claro el plan del Arsenal: replegarse, jugar apretado y defender bien. Pero tendrán que sacar a Leandro Trossard, es el único con velocidad. Si ponen a Viktor Gyokeres, no puede contraatacar, así que lo pasarán mal.
«Las jugadas a balón parado serán clave; creía que el Bayern sería mejor en eso, ya que el PSG es un equipo pequeño. No descarto al Arsenal, no me sorprendería que ganaran. Pero si el PSG sale con todo, serán imparables».
Arteta elogia al «impresionante» Gyokeres
Arteta elogió a Gyokeres por su incansable aporte en la victoria semifinal del martes ante el Atlético. Destacó el impacto anímico del sueco sobre la afición y su disciplina táctica a la hora de marcar el tono defensivo del partido, que ganaron 1-0 y les dio el pase con un global de 2-1.
El español declaró: «Estuvo inmenso. Se nota la reacción del público cada vez que tocaba el balón; su ritmo de trabajo y lo que aporta al equipo son increíbles. Cuando hablamos de Gyokeres, él es el primero en marcar el tono, el ritmo y los hábitos que muestra sin balón, y eso es un esfuerzo de equipo».
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Prioridades en la lucha por el título de la Premier League
Antes de pensar en Budapest, el Arsenal quiere asegurar la Premier League en las tres jornadas finales de la 2025-26. El equipo londinense lidera con cinco puntos sobre el Manchester City; aunque los de Guardiola tienen un partido menos, la ventaja es de Arteta. Antes de pensar en Hungría, el técnico debe confirmar si aprovechará la velocidad de Trossard ante la defensa adelantada del PSG; primero, el equipo debe mantener su nivel en la liga para llegar como campeón.