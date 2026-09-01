AFP
Traducido por
El Arsenal acuerda un trato por Ethan Nwaneri mientras el centrocampista se acerca a una cesión al Dortmund
El Dortmund se lanza a por Nwaneri
Nwaneri se ha unido oficialmente al Borussia Dortmund en calidad de cedido por una temporada después de que el Arsenal diera luz verde al traspaso a primera hora del martes. Según el Evening Standard, el conjunto alemán intensificó su persecución de Nwaneri después de que Giannis Konstantelias sufriera una lesión de larga duración del ligamento cruzado anterior.
Nwaneri voló a Alemania para pasar el reconocimiento médico y completar la operación, que no incluye ninguna obligación ni opción para que el Borussia Dortmund haga permanente el acuerdo el próximo verano. El centrocampista pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Marsella, pero el Arsenal decidió que era necesaria otra salida temporal, ya que sigue siendo poco probable que Nwaneri tenga minutos regulares con el primer equipo de Mikel Arteta esta campaña.
- Getty Images Sport
Oportunidades en el primer equipo del Arsenal
Nwaneri hizo su histórico debut contra el Brentford en septiembre de 2022, pero la competencia en el centro del campo se ha vuelto feroz. Martin Odegaard, Eberechi Eze y Bruno Guimaraes han generado obstáculos importantes para que tenga minutos con regularidad en el primer equipo. Arteta abordó recientemente la situación y reconoció que Nwaneri «necesita jugar al fútbol», antes de añadir que «ciertos jugadores» podrían tener que salir este verano.
El Borussia Dortmund considera a Nwaneri una opción de alto calibre para cubrir su vacío creativo. Nwaneri llevará el dorsal 18 en el Borussia Dortmund y podría reencontrarse rápidamente con el Arsenal durante la fase de liga de la Champions League.
Salidas en el último día del mercado de fichajes
Según las reglas de la UEFA, los jugadores cedidos son plenamente elegibles para enfrentarse a sus clubes de origen, lo que significa que Nwaneri podría alinearse contra el Arsenal en el Emirates Stadium el 24 de noviembre. Nwaneri es, de hecho, el tercer jugador que cierra una salida del Arsenal en el último día del mercado.
El Arsenal anunció que Gabriel Jesus se ha unido al Barcelona en una operación que podría alcanzar los 12,9 millones de libras, incluidos los variables. Además, Fabio Vieira ha regresado al Hamburgo, donde Vieira pasó la temporada pasada cedido, por una cantidad de 7,7 millones de libras. Según se informa, el Arsenal ha incluido cláusulas de reventa en las respectivas operaciones de Jesus y Vieira mientras el club sigue reestructurando la plantilla.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Nwaneri se incorporará de inmediato a las sesiones de entrenamiento del primer equipo del Borussia Dortmund para preparar sus próximos compromisos de la Bundesliga. El centrocampista espera replicar el éxito de otros talentos ingleses en Alemania y asegurarse minutos con regularidad.
Mientras tanto, el Arsenal se centrará en integrar a sus nuevos fichajes y en preparar el apretado calendario nacional, satisfecho de que Nwaneri esté adquiriendo una experiencia vital en el extranjero.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias