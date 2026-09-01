El Arsenal acuerda un trato por Ethan Nwaneri mientras el centrocampista se acerca a una cesión al Dortmund

Nwaneri se ha unido oficialmente al Borussia Dortmund en calidad de cedido por una temporada después de que el Arsenal diera luz verde al traspaso a primera hora del martes. Según el Evening Standard, el conjunto alemán intensificó su persecución de Nwaneri después de que Giannis Konstantelias sufriera una lesión de larga duración del ligamento cruzado anterior.

Nwaneri voló a Alemania para pasar el reconocimiento médico y completar la operación, que no incluye ninguna obligación ni opción para que el Borussia Dortmund haga permanente el acuerdo el próximo verano. El centrocampista pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Marsella, pero el Arsenal decidió que era necesaria otra salida temporal, ya que sigue siendo poco probable que Nwaneri tenga minutos regulares con el primer equipo de Mikel Arteta esta campaña.