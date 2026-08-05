El Arsenal por fin ha logrado avanzar en su intento de fichar a Guimaraes, al acordar una cantidad de 75 millones de libras por el jugador de 28 años, según talkSPORT. El internacional brasileño ha sido identificado por Mikel Arteta como su principal objetivo para el verano, y el técnico del Arsenal está deseando añadir calidad de élite a un centro del campo que dominó la Premier League la temporada pasada. Guimaraes ha estado muy vinculado con un traslado al Emirates durante varios meses, y la operación representa una importante declaración de intenciones del club del norte de Londres mientras se prepara para defender su título.

El movimiento se produce después de que el jugador y el Arsenal acordaran los términos personales el mes pasado. A pesar del interés de varios clubes europeos en anteriores mercados, el Arsenal no afrontó una competencia real por su fichaje este verano, ya que los clubes rivales tenían la impresión de que la exestrella del Lyon estaba destinada al norte de Londres. Guimaraes, que actualmente está en una concentración en La Manga, se prepara para salir y someterse al reconocimiento médico.