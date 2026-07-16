El Arsenal acuerda con el Club Brugge el traspaso de Christos Tzolis por 34 millones de libras, mientras Mikel Arteta refuerza la delantera

Según The Athletic, el Arsenal ha acordado pagar 34 millones de libras al Club Brugge por el extremo Tzolis. El club londinense cierra el fichaje del jugador de 24 años para reforzar el ataque a petición de Mikel Arteta.

La operación se realiza de forma independiente a la posible llegada de Morgan Rogers, del Aston Villa, pues Tzolis ofrece un perfil táctico muy valorado por el cuerpo técnico de Arteta.











