El Arsenal aceptaría esta cifra por Gabriel Jesús, uno de los cuatro veteranos que podría vender este verano

Según el Daily Mail, el Arsenal ha puesto un precio sorpresivamente bajo a Jesús, de 29 años, quien podría nacionalizarse británico. El club le dejará marchar si llega una oferta superior a 18 millones de libras, lo que modificaría las opciones ofensivas de Arteta mientras busca delanteros más efectivos.

No es el único que podría salir. También podrían marcharse Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Ben White si llegan ofertas importantes. Arteta quiere evitar el estancamiento y, dado que se esperan ingresos cercanos a los 770 millones de libras —más de 300 millones procedentes de derechos televisivos—, presiona a la familia Kroenke para que invierta aún más en la plantilla.