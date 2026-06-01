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El Arsenal aceptaría esta cifra por Gabriel Jesús, uno de los cuatro veteranos que podría vender este verano
Jesús, el principal candidato a abandonar el equipo este verano
Según el Daily Mail, el Arsenal ha puesto un precio sorpresivamente bajo a Jesús, de 29 años, quien podría nacionalizarse británico. El club le dejará marchar si llega una oferta superior a 18 millones de libras, lo que modificaría las opciones ofensivas de Arteta mientras busca delanteros más efectivos.
No es el único que podría salir. También podrían marcharse Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Ben White si llegan ofertas importantes. Arteta quiere evitar el estancamiento y, dado que se esperan ingresos cercanos a los 770 millones de libras —más de 300 millones procedentes de derechos televisivos—, presiona a la familia Kroenke para que invierta aún más en la plantilla.
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Arteta exige una campaña de fichajes ambiciosa
Tras perder la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, Arteta advirtió que el club no puede quedarse estancado: «Debemos tomar decisiones importantes si queremos alcanzar otro nivel; debemos ser ambiciosos, rápidos e inteligentes».
Según la prensa, el técnico gunner quiere reforzar cuatro puntos clave: el carril izquierdo, el ‘9’, el lateral derecho y la profundidad en el centro del campo. La idea es aplicar el viejo mantra del Liverpool de «arreglar el tejado mientras brilla el sol», para que la plantilla siga siendo competitiva mientras los rivales también se reconstruyen.
En busca de nuevas estrellas en España y la Premier League
El Arsenal amplía su búsqueda de talentos y ya apunta al defensa del Real Madrid Víctor Valdepeñas, de 19 años. También valora a Tino Livramento y Sandro Tonali, del Newcastle, aunque sus fichajes serían caros. Morgan Rogers (Aston Villa) y Eli Junior Kroupi (Bournemouth) completan la lista de candidatos.
Además, se sigue de cerca a Marcus Rashford, del Barcelona: aunque el delantero desea permanecer a las órdenes de Hansi Flick, su entorno ve al Arsenal como destino ideal si las restricciones económicas le obligaran a salir. Por último, el club lucha con el Manchester United por Mateus Fernandes, del West Ham, y por la joven promesa de 16 años del Leicester City, Jeremy Monga.
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Jesús busca fichar por un equipo inglés
Jesús quiere seguir en la Premier League y no descarta fichar por otro equipo inglés para jugar con más regularidad. Tras una temporada con poca participación, el exdelantero del Manchester City, de 29 años, busca un puesto donde volver a ser referente ofensivo. Además, está a solo cuatro goles de superar los 82 tantos de Roberto Firmino y convertirse en el brasileño con más goles en la historia de la Premier.
Además, seguir en el Reino Unido agilizaría su proceso de obtención de la ciudadanía británica, prevista para finales de año. Este logro es clave para él y para cualquier club interesado, pues la ciudadanía le permitiría ser inscrito como jugador de la cantera, un estatus muy valioso en una liga con normas de plantillas estrictas.