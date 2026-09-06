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Alvino Hanafi

Traducido por

¡El arma secreta de Xabi! Alonso revela que Morgan Rogers era el objetivo número uno del Chelsea antes del duelo con el Arsenal

Chelsea
M. Rogers
X. Alonso
Premier League

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, reveló que Morgan Rogers era el principal objetivo de fichaje del club tras la reconstrucción de la plantilla este verano. El Chelsea se prepara para poner en juego su arranque perfecto en un derbi londinense de altos vuelos contra el Arsenal de Mikel Arteta en el Emirates Stadium.

  • Se avecina un derbi londinense de alto voltaje

    El Chelsea se dirige al Emirates Stadium para medirse a su rival londinense, el Arsenal, en la tercera jornada de la Premier League. Ambos equipos llegan al partido con un pleno de victorias tras sumar dos triunfos consecutivos en el arranque de la temporada.

    El equipo local de Mikel Arteta ha enlazado dos porterías a cero, mientras que el Chelsea busca lanzar un mensaje contundente bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

    El corto desplazamiento por Londres brinda al remodelado plantel de Alonso una primera oportunidad de poner a prueba sus credenciales al título ante un rival consolidado.

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rogers, identificado como objetivo prioritario

    En declaraciones a los medios antes del partido, Alonso señaló al fichaje veraniego Morgan Rogers como la figura central en la planificación de la plantilla del Chelsea para la pretemporada. El español elogió el impacto inmediato del atacante sobre el césped y su rápida integración con sus compañeros.

    «Era nuestro objetivo número uno», afirmó Alonso. «Hablando de la planificación de la plantilla y de tomar decisiones importantes, sin duda Morgan era una de las grandes, ya que incorporamos a un jugador de su talla para el presente y para el futuro».

    «Ahora mismo, ha tenido un gran impacto y su química con todo el equipo es muy buena, y la química con sus compañeros en ataque es fantástica», añadió.

  • Piedra angular a largo plazo para el Chelsea

    Alonso subrayó que Rogers aporta un conjunto de habilidades único, capaz de liderar la línea ofensiva del Chelsea de cara al futuro. El técnico señaló que ver al jugador adaptarse rápidamente supone un gran estímulo para la trayectoria del club.

    El mercado de fichajes de verano hizo que el Chelsea añadiera calidad y experiencia al grupo tras la llegada de Alonso.

    «Será un jugador clave durante los próximos seis, siete años», señaló Alonso. «Eso está ocurriendo en muy poco tiempo. Nos da mucha esperanza de cara al futuro, y además parece realmente feliz, lo cual es importante».

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    Batalla por el liderato

    Con ambos equipos decididos a proteger su impecable inicio de temporada, el duelo del domingo promete una gran intensidad en el norte de Londres.

    El Arsenal busca mantener su perfecto registro defensivo en casa, mientras que el Chelsea trata de conservar su impulso ofensivo bajo la dirección de Alonso.

    Una victoria en el Emirates Stadium lanzaría un mensaje claro sobre las ambiciones del Chelsea bajo su nueva dirección técnica a medida que avance la campaña de la Premier League.

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