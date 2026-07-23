El árbitro responde a las críticas de Didier Deschamps sobre las decisiones arbitrales en la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial

Tras la eliminación de Francia, Deschamps criticó sin rodeos el arbitraje, apuntando al árbitro central Barton. Cuestionó si el salvadoreño tenía la experiencia necesaria para dirigir un partido así. En una entrevista con Jorge Ramos para Diario AS, Barton respondió que las palabras del francés no afectaron su confianza ni su prestigio.

Al ser consultado sobre los comentarios de Deschamps, respondió con firmeza: «Cada quien tiene derecho a opinar, pero nosotros sabemos lo que hemos luchado y ganado. Ningún comentario nos hará dudar».