El pitido final en Helsinki fue recibido con abucheos al arbitraje tras la primera derrota del United en la pretemporada. Ante 20.069 espectadores, el ambiente se tensó en los últimos minutos cuando el joven centrocampista Dan Gore cayó en el área. A pesar de la presión de los Red Devils y de las protestas desde las gradas, el árbitro ignoró las reclamaciones, lo que provocó una acogida hostil al abandonar el campo.

Aunque los resultados de julio rara vez importan, la manera de perder frustrará a Michael Carrick. El United esperaba empezar con buen pie, pero acabó lamentando la falta de creatividad y ocasiones claras. Para el Wrexham, respaldado por Hollywood, fue otra victoria memorable que añadir a su palmarés, tras ganar 3-1 al United en San Diego durante la gira de 2023.