¡El árbitro Felix Zwayer se tira al suelo ante EE. UU.! Thomas Müller discute airadamente y critica

«Podríamos decir que él (Zwayer) fue el único que quedó fuera de combate en la segunda parte», bromeó el presentador de MagentaTV, Johannes B. Kerner, tras el partido. Müller respondió: «Caerse es una cosa, levantarse es otra. Siempre hay que levantarse una vez más de las que te caes. Desde mi punto de vista alemán, tardó demasiado. Pero, ¡pasemos página!».

Al añadir Kerner que, según Patrick Ittrich, aquello incomodaba a Zwayer, Müller cortó: «Si le incomodara, tras 10 segundos de asistencia...».

«¿Y si no podía levantarse?», insistió Kerner. «Entonces tendríamos que dudar de su forma física, pero no es el caso. Solo debemos preguntarle qué pensaba en ese momento», concluyó Müller.