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FBL-WC-2026-KSA-PRESSERAFP
Karim Malim
Traducido por

El aprieto de Al-Juwayr y la paradoja de la Liga Saudí: Dónis abre los expedientes espinosos antes del duelo ante Kuwait

Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
M. Al Owais
Arabia Saudí
Kuwait
Grecia

23 años de espera bajo la lupa

Las miradas se dirigen al estadio Al-Inma en Yeda, donde la selección de Arabia Saudí afronta un esperado examen frente a su homóloga de Kuwait, en el inicio de su andadura dentro de la competición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", en medio de grandes aspiraciones de los anfitriones por lograr un arranque potente en el torneo que acoge el Reino de Arabia Saudí.

La selección de Arabia Saudí entra en la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo con una ambición clara, después de que el griego Georgios Donis, director técnico del equipo, afirmara que el objetivo no se limita a la preparación para los próximos compromisos, sino que se extiende a competir seriamente por el título del torneo.

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El Grupo Uno incluye, junto a la selección de Arabia Saudí, a las selecciones de Kuwait, Irak y Omán, donde cada selección busca reservar uno de los dos billetes de clasificación a las semifinales, en un grupo que combina experiencia y ambición, y que incluye tres selecciones que ya han disputado el Mundial.

El reglamento del torneo estipula la clasificación de los dos primeros clasificados de cada grupo a las semifinales, de modo que el líder del Grupo Uno se enfrenta al segundo del Grupo Dos, mientras que el líder del Grupo Dos se mide al segundo del Grupo Uno.

Los dos ganadores de los enfrentamientos de semifinales se clasifican para la final, prevista para el 6 de octubre de 2026, con el fin de determinar al campeón de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Queremos representar a Arabia Saudí de la mejor manera

    Donis subrayó la importancia del duelo ante Kuwait, destacando que jugar en territorio del Reino coloca a la selección saudí ante una gran responsabilidad frente a una afición que espera de ella un nivel a la altura del nombre del fútbol saudí.

    El técnico griego declaró durante la rueda de prensa previa al partido: "Estoy feliz por esta competición, y porque se disputa en Arabia Saudí, en Yeda, y debemos representar al Reino de Arabia Saudí de la mejor manera para hacer felices a nuestros aficionados, a quienes invitamos a animar y a darnos más confianza".

    Donis señaló que la selección saudí afronta el torneo con un objetivo claro, que es competir por el título, aprovechando al mismo tiempo los partidos para desarrollar al equipo y prepararse para los retos venideros.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nuestro objetivo es el título: la ausencia de Al-Juwair es determinante

    Sobre el objetivo de participar en el torneo y si el foco está en conquistar el título o en preparar la Copa de Asia, además de su grado de confianza en el grupo actual, Donis afirmó: "Creo que representar a la selección de Arabia Saudita es algo diferente a lo que fuimos en el Mundial. Queremos evolucionar y jugar mejor, y nuestro objetivo es ganar el torneo. Creo que el ambiente general es muy bueno, y puedo decir que, si hubiéramos ganado y si no hubiera pasado lo que pasó con Musab Al-Juwair, todo sería mejor".

    Y añadió: "Lo ocurrido nos genera algo de energía negativa, pero tenemos calidad. Y lo bueno también es que la mayoría de los jugadores cuenta con buena experiencia. Queremos celebrar el Día Nacional, mostrar nuestra pasión por el juego, y nos gusta jugar bien en el enfrentamiento".

    Y parece que la ausencia de Musab Al-Juwair representa uno de los asuntos que preocupan al cuerpo técnico saudí antes del inicio del torneo, dada la importancia del jugador para las ideas de Donis, aunque el entrenador subrayó al mismo tiempo su confianza en los elementos disponibles y su capacidad para suplir la ausencia.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La presión de ser anfitrión no asusta a Donis

    El seleccionador de Arabia Saudí habló sobre la presión que podría suponer la celebración del torneo en suelo del Reino, concretamente en Yeda, asegurando que la presión es una parte natural del fútbol y que el verdadero reto reside en gestionarla sin permitir que afecte a la identidad del equipo.

    Donis afirmó: "En general, jugar al fútbol sin presión sería algo poco natural. Lo importante es controlar bien la presión y que no nos haga perder nuestra manera y nuestro estilo".

    Y añadió: "Cada partido es diferente de un torneo a otro, y contamos con experiencia y juventud. Cuando el equipo está preparado para todo, queremos que los jugadores sean capaces de comunicarse bien. En nuestro grupo hay tres selecciones que han disputado el Mundial, y eso significa mucha calidad".

    Donis espera que Arabia Saudí mantenga su equilibrio, especialmente porque el torneo se celebra en medio de una gran presencia de aficionados y en una ocasión nacional que reviste una importancia especial para el público saudí.

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  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis explica la diferencia entre Al Joair y Mukhtar Ali

    El entrenador de la selección de Arabia Saudí abordó la comparación entre Musab Al Juwayr y Mukhtar Ali, tras la ausencia del primero, subrayando que cada jugador tiene sus propias características y desempeña roles distintos dentro del campo.

    Y dijo: "No se puede comparar a Musab Al Juwayr con Mukhtar Ali, pues cada jugador actúa en una zona diferente. Mukhtar puede aportarnos algo más en el centro del campo, y Musab nos daba otra cosa".

    Y aclaró: "Creemos que tenemos la calidad, y sabemos que la ausencia de Musab es algo que influye, y lo que ocurrió no nos dio la oportunidad de sacarle provecho. Debemos mantenernos estables aunque sucedan algunas cosas que nos dispersen".

    Renard recuperó los recuerdos de la selección de Arabia Saudí en el Mundial, afirmando: "En el Mundial corrimos mucho y trabajamos mucho, pero tomamos algunas decisiones equivocadas. Lo importante es mantener nuestra confianza y el control del partido".

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    El fútbol saudí ha evolucionado, ¡pero!

    Donis no evitó hablar de la relación entre el gran desarrollo que ha experimentado la liga saudí en los últimos años y el nivel de la selección, subrayando que la fortaleza de la competición local no significa automáticamente contar con una selección fuerte.

    Y dijo: "Debemos analizarlo todo y afrontar la realidad. La liga saudí se ha desarrollado enormemente, ya que hemos fichado a muchas estrellas y ha aumentado la calidad, pero tener una liga fuerte no significa que tengamos una selección fuerte. Nos beneficiamos de ello en que tenemos una mejor personalidad, y queremos jugar con mejores criterios y con más carácter".

    En contrapartida, el entrenador señaló uno de los desafíos que impone la presencia de un gran número de jugadores extranjeros en la liga saudí, al decir: "El lado negativo de ello es que a veces echamos en falta la cuestión de jugar y obtener grandes tiempos de juego. Los porteros, por ejemplo, en su mayoría son extranjeros".

    Donis insistió en la necesidad de lidiar con la realidad y aprovechar los aspectos positivos, subrayando que el enfrentamiento ante Kuwait no es un partido final, y que el cuerpo técnico analizará los errores tras el encuentro.

    Y dijo: "Creo en los jugadores, y debemos potenciar los aspectos positivos. Mañana no es un enfrentamiento final; jugaremos ante Kuwait con nuestra personalidad y nuestra identidad, y después analizaremos los errores. Cada enfrentamiento es diferente del otro, y nuestro objetivo es evolucionar respecto a lo que éramos".

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Queremos poner fin a una ausencia de 23 años

    Por su parte, Mohamed Al-Owais, guardameta de la selección de Arabia Saudí, aseguró que el enfrentamiento ante Kuwait representa un comienzo importante para el conjunto saudí en el torneo, señalando que la selección kuwaití posee una gran historia en la Copa del Golfo.

    Al-Owais dijo durante la rueda de prensa: "Doy la bienvenida a los hermanos de los países del Golfo, están en su lugar, y este torneo reúne a los hermanos. Nos alegra ser anfitriones, y mañana es el derbi del Golfo, y todos conocen la historia de Kuwait en este torneo".

    Y añadió el guardameta de la selección de Arabia Saudí: "Queremos cosechar los puntos del enfrentamiento, jugaremos en La Joya, el estadio que tanto nos gusta, y el partido será en el Día Nacional Saudí; queremos lograr la victoria al inicio de este torneo".

    El enfrentamiento ante Kuwait tiene una importancia especial para la selección de Arabia Saudí, en medio de los comentarios sobre la ausencia del conjunto saudí del podio de la Copa del Golfo durante un periodo que ha llegado a los 23 años, lo que sitúa al torneo actual ante una nueva oportunidad para poner fin a esa espera.

  • Korea Republic v Saudi Arabia - International FriendlyGetty Images Sport

    El título no es una presión, sino un desafío y un estímulo

    Sobre la posibilidad de que la ausencia de Arabia Saudí del título de la Copa del Golfo durante 23 años sea un incentivo para romper esta racha, o de que pueda convertirse en una fuente de presión, Al-Owais afirmó que el equipo tiene prioridades claras y que la participación actual representa también una oportunidad para prepararse de cara a los compromisos venideros.

    Dijo: "Tenemos prioridades y ya llegamos anteriormente a la Copa del Mundo. Nos preparamos para conquistar esta edición y también nos preparamos para la próxima Copa de Asia; esta será la mejor preparación para construir la personalidad y la identidad a través de la conquista del título. La selección saudí es una generadora de estrellas y sus números hablan por ella. Estamos preparados, y el torneo no representa una presión, sino un desafío y un incentivo, y queremos conquistar la Copa del Golfo y la Copa de Asia".

    El guardameta de la selección saudí concluyó sus declaraciones subrayando la necesidad de respetar a la selección de Kuwait, aludiendo a la gran historia que posee el conjunto azul en el torneo, y asegurando que la selección saudí disputará el encuentro con su personalidad e identidad.

    Al-Owais dijo: "Nos enfrentamos a un equipo con una gran historia en este torneo, que se prepara bien para esta edición de la Copa del Golfo. Jugaremos con nuestra identidad y personalidad, y este torneo es el mejor para prepararnos de cara a esta edición y a la Copa de Asia, que está muy próxima".

    Entre la ambición de Donis de competir por el título y el deseo de Al-Owais de aprovechar el torneo para construir una personalidad más fuerte para la selección saudí, comienza el camino de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27 ante Kuwait, en una prueba temprana que revelará la capacidad del equipo para manejar la presión de ser anfitrión, suplir las ausencias y transformar el gran desarrollo que ha experimentado el fútbol saudí en una personalidad clara dentro del campo.

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