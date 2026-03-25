Lewis Hamilton paseaba por Tokio del brazo de Kim Kardashian; con temperaturas primaverales en la metrópolis japonesa, el campeón mundial con más títulos disfrutaba de una jornada de compras en compañía de una celebridad. Las instantáneas de su nueva aparición conjunta causaron gran revuelo en la red y avivaron una vez más los rumores sobre una posible relación entre la estrella de la Fórmula 1 y la estrella de reality. Sin embargo, Hamilton se toma con calma los numerosos titulares de estos días; al fin y al cabo, no solo está en la gloria por su felicidad personal.
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El año de la crisis ya es cosa del pasado: cómo Lewis Hamilton logró en Ferrari un giro que parecía casi imposible
«Sin duda, tengo la sensación de haber vuelto a mi mejor forma», afirmó Hamilton, «tanto mental como físicamente». Tras su gran inicio de temporada y el primer podio de la historia para Ferrari, el británico ha recuperado la ilusión por la Fórmula 1 y ya ha dejado atrás su primer año desastroso con los rojos. En el Gran Premio de Japón del domingo (7:00 h CET), el piloto de 41 años quiere ahora confirmar su tendencia al alza.
Sigue creyendo «que hay margen de mejora», dijo Hamilton. Y sí, en la pista, la Scuderia solo puede poner en aprietos a los dos pilotos dominantes de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, con sus salidas fulgurantes. Sin embargo, las palabras del siete veces campeón vuelven a rebosar confianza: «Aún hay más por venir».
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Hamilton está ansioso por batir el récord mundial en solitario
A pesar de su avanzada edad como piloto, Hamilton sigue ansiando los grandes triunfos en la categoría reina; el sueño del octavo título sigue vivo. «Los entrenamientos de este invierno han sido los más duros e intensos que he tenido nunca», afirmó, «y probablemente tenga que ver con que me estoy haciendo mayor. La recuperación lleva más tiempo».
Pero el duro trabajo durante el parón está dando sus frutos. Y los coches completamente nuevos también le vienen bien a Hamilton. Su espectacular duelo con su compañero de equipo Charles Leclerc en China fue «la mejor carrera» «que he visto en la Fórmula 1», dijo Hamilton: «Se sentía como en un kart, de un lado a otro, de un lado a otro».
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Hamilton: «Tengo plena confianza en todos los de Maranello»
Sin embargo, para que el ataque hacia la cabeza de la clasificación, en dirección a Mercedes, tenga éxito a largo plazo, el británico aún debe hacer algunos ajustes. «Creo», dijo Hamilton, «que puedo sacar aún más rendimiento a este coche. Sigo aprendiendo, sobre todo en lo que respecta al uso (de la energía, nota del editor)».
Tras su desastrosa temporada de debut con Ferrari, una posible victoria está ahora «más cerca que nunca», afirmó el campeón mundial récord. Es cierto que la diferencia con respecto a su antiguo equipo es grande: «Pero creo firmemente en todos los de Maranello y en que no se trata de un obstáculo insuperable. Así que, ¡Forza Ferrari!, simplemente tenemos que seguir luchando».
Fórmula 1: las próximas cinco carreras
Domingo, 29 de marzo, 7:00 h CET
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