«El 'animal' Dele Alli es la 'única persona' que ha superado la 'famosa' prueba de carrera del Tottenham, según revela Kyle Walker

Walker jugó en su día junto a Dele, tras fichar por el Tottenham en 2009, y pudo comprobar de cerca de lo que es capaz este talentoso creador de juego. Hubo un tiempo en el que Dele era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Anotó 22 goles con los Spurs en la temporada 2016-17, lo que le valió su segundo premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA. Fue por aquella época cuando se rumoreaba que el Real Madrid, gigante de La Liga, estaba interesado en un jugador que cuenta con 37 partidos internacionales absolutos en su haber.

Los problemas dentro y fuera del campo comenzaron a pasarle factura a Dele y ahora es agente libre tras ser descartado por el Como italiano. Solo disputó un partido como suplente con ellos, en el que vio una tarjeta roja frente al AC Milan y a Walker, cedido por los rossoneri.

Esa es su única aparición desde febrero de 2023, y le está costando despertar el interés de posibles nuevos clubes. Sin embargo, en las redes sociales se están compartiendo vídeos de sus programas de entrenamiento individual y Walker sigue hablando muy bien de su buen amigo.