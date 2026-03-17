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«El 'animal' Dele Alli es la 'única persona' que ha superado la 'famosa' prueba de carrera del Tottenham, según revela Kyle Walker
Rumores sobre el Real Madrid y el mercado de fichajes: la carrera de Dele se ha descarrilado
Walker jugó en su día junto a Dele, tras fichar por el Tottenham en 2009, y pudo comprobar de cerca de lo que es capaz este talentoso creador de juego. Hubo un tiempo en el que Dele era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.
Anotó 22 goles con los Spurs en la temporada 2016-17, lo que le valió su segundo premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA. Fue por aquella época cuando se rumoreaba que el Real Madrid, gigante de La Liga, estaba interesado en un jugador que cuenta con 37 partidos internacionales absolutos en su haber.
Los problemas dentro y fuera del campo comenzaron a pasarle factura a Dele y ahora es agente libre tras ser descartado por el Como italiano. Solo disputó un partido como suplente con ellos, en el que vio una tarjeta roja frente al AC Milan y a Walker, cedido por los rossoneri.
Esa es su única aparición desde febrero de 2023, y le está costando despertar el interés de posibles nuevos clubes. Sin embargo, en las redes sociales se están compartiendo vídeos de sus programas de entrenamiento individual y Walker sigue hablando muy bien de su buen amigo.
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Walker describe la dura prueba a la que los Spurs sometieron a Dele
El ex lateral del Tottenham y del Manchester City, que fichó por el Burnley en 2025, ha declarado a The Overlap, un programa presentado por Sky Bet: «Teníamos esa famosa prueba llamada Gacon [prueba de carrera]; cualquiera que haya jugado en el Tottenham sabrá lo que es el Gacon. Empieza a 145 metros y tienes 45 segundos para llegar hasta allí; luego caminas 5 metros [hasta otro cono] y tienes que volver corriendo. Es una prueba continua y había 16 o 17 conos. La única persona a la que he visto completarla fue Dele Alli: era una bestia corriendo».
Por qué Walker fichó por el Manchester City y no por el Chelsea
Walker rompió su relación con el Tottenham en 2017, cuando el City le llamó. Sobre su fichaje por el Etihad Stadium, comentó: «Había hecho una buena temporada en el Tottenham, donde jugaba en una defensa de cinco, con Danny Rose y yo como laterales, y un día recibí una llamada en la que me dijeron que querían ficharme. Me mostré escéptico porque me sentía a gusto en el Tottenham. Al ir allí, con Pep Guardiola, te preguntas: “¿Estoy preparado para dar este paso?”. Tenía 27 años, así que era ahora o nunca».
Sobre si otros clubes se interesaron por él, Walker añadió: «El Chelsea. Pero no podía ir allí debido a la rivalidad entre el Tottenham y el Chelsea. Así que la única opción era el Manchester City.
«Creo que el Bayern estaba barajando la idea de ficharme —y, al igual que con Gareth Bale, Daniel Levy quería enviarme a Alemania porque no quería venderme a un rival—, pero en cuanto hablé con Pep y vi el proyecto, sin que pudiera prever en absoluto lo que acabaríamos logrando, supe que era el momento adecuado para dar ese salto y que tenía que arriesgarlo todo».
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Los títulos disiparon las dudas iniciales de Walker bajo la dirección de Guardiola
Walker admite que al principio tuvo dudas en el City, ya que la vida bajo las órdenes de Guardiola era muy diferente a lo que él y Dele estaban acostumbrados en Londres. Continuó diciendo: «Recuerdo que en la pretemporada, Kun Agüero se lo pasaba en grande en los entrenamientos —mal entrenador, mal entrenador—, pero en los partidos se crecía.
«Volví a mi habitación del hotel después y le dije a mi padre: “Creo que he cometido un error aquí”. Pasé de un equipo de [Mauricio] Pochettino en el que se corría mucho y se dominaba el terreno de juego, y en el que, con un poco de calidad de ciertos jugadores, ganábamos el partido, a ver ahora que apenas corríamos en la pretemporada porque a Pep no le gusta correr; hacíamos un poco, pero era principalmente con el balón».
Los métodos de Guardiola acabaron dando sus frutos, y Walker se convirtió en seis veces campeón de la Premier League con el City. También saboreó seis títulos de copa nacionales, mientras que la Champions League se conquistó como parte de un histórico triplete en la temporada 2022-23. Mientras que la carrera de Walker alcanzó otro nivel tras dejar el Tottenham, Dele espera poder volver a encarrilar la suya en 2026.
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