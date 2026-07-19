El anillo de campeones del Mundial cuesta seis cifras, y la FIFA ofrecerá 1.996 réplicas a los aficionados

Antes del partido entre España y Argentina en Nueva Jersey, la FIFA anunció que, inspirándose en la NFL, la NBA y la MLB, entregará anillos de campeón personalizados a los ganadores del torneo.

Aunque se mantendrán las medallas de oro para jugadores y cuerpo técnico, los anillos con incrustaciones de gemas se suman como un prestigioso símbolo del triunfo.