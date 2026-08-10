El amistoso de pretemporada del Chelsea contra el Johor Darul Ta'zim termina en caos al suspenderse la tanda de penaltis

Los espectadores dentro del estadio se quedaron desconcertados cuando ambos equipos se dirigieron inmediatamente al túnel, pese a que existía un acuerdo para que una tanda de penaltis decidiera el partido en caso de empate.

Al ver que el rival y los árbitros abandonaban el terreno de juego, se vio al responsable de operaciones del primer equipo del Chelsea, Kevin Campello, envuelto en una acalorada discusión en la banda, gritándole al árbitro: "Está escrito en el contrato".

A pesar de las airadas protestas del personal operativo del Chelsea, la decisión se mantuvo firme y el partido quedó oficialmente suspendido de forma abrupta y sin ganador.



