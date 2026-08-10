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Adhe Makayasa

Traducido por

El amistoso de pretemporada del Chelsea contra el Johor Darul Ta'zim termina en caos al suspenderse la tanda de penaltis

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El penúltimo amistoso de pretemporada del Chelsea en Malasia acabó en confusión tras un trepidante empate 3-3 contra el Johor Darul Ta'zim. Los aficionados presentes en el estadio se quedaron atónitos cuando la obligatoria tanda de penaltis posterior al partido fue cancelada inesperadamente, lo que provocó airados intercambios en la banda antes de que ambos equipos abandonaran el terreno de juego sin resolver el empate.

  • Un gol del empate en los últimos minutos precede a la confusión

    El amistoso de pretemporada del Chelsea contra el Johor Darul Ta'zim en Malasia acabó en caos después de que un duelo intenso terminara con empate 3-3. El conjunto malasio se adelantó pronto por medio de Arif Aiman Hanapi antes de que un doblete relámpago de penaltis de Liam Delap cambiara el partido por completo, solo para que Oscar Arribas y Bergson devolvieran la ventaja al JDT. Un gol en propia puerta de Antonio Cristian en los últimos minutos evitó la derrota del Chelsea, pero el drama fue a más cuando la esperada tanda de penaltis fue cancelada de manera unilateral.

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  • La jefa de operaciones exige una tanda de penaltis

    Los espectadores dentro del estadio se quedaron desconcertados cuando ambos equipos se dirigieron inmediatamente al túnel, pese a que existía un acuerdo para que una tanda de penaltis decidiera el partido en caso de empate.

    Al ver que el rival y los árbitros abandonaban el terreno de juego, se vio al responsable de operaciones del primer equipo del Chelsea, Kevin Campello, envuelto en una acalorada discusión en la banda, gritándole al árbitro: "Está escrito en el contrato".

    A pesar de las airadas protestas del personal operativo del Chelsea, la decisión se mantuvo firme y el partido quedó oficialmente suspendido de forma abrupta y sin ganador.


  • Los campeones de Malasia mantienen la racha

    El encuentro, marcado por la tensión, permitió a Johor Darul Ta'zim ampliar una racha de imbatibilidad que se remonta a abril de 2021, pero el empate tuvo un coste muy alto para el Chelsea. Mamadou Sarr se vio obligado a retirarse durante el calentamiento pese a haber sido incluido en el once inicial, mientras que el defensa Aaron Anselmino acabó entre lágrimas al tener que ser sustituido en el minuto 29. Este doble golpe en forma de lesión en defensa ensombrece la gira de pretemporada de Xabi Alonso antes de su regreso a Europa.

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  • imago-sport-1080721173.jpgVCG

    El regreso a Europa pone a prueba la preparación

    El Chelsea debe volver a centrarse rápidamente mientras regresa a Europa para su última prueba de pretemporada contra la Real Sociedad el sábado. Alonso afronta la tarea urgente de corregir una defensa frágil mientras evalúa el estado físico de Sarr y Anselmino de cara a la nueva campaña. Su próximo debut en la Premier League contra el Fulham servirá como una exigente prueba de la preparación táctica y la profundidad de plantilla del conjunto del oeste de Londres.

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