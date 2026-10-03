La Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) también emitió un comunicado oficial en el que confirmaba el problema logístico que ha provocado una importante reticencia dentro de la plantilla.

Al detallar la cancelación del chárter y los complicados esfuerzos para sacar al equipo de Marruecos, la FBF confirmó: "La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los 'Etalons' y a sus socios sobre la situación a la que se enfrenta actualmente la delegación burkinesa en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso, programado para el domingo, 4 de octubre de 2026, a las 00:00 GMT".

La federación explicó después la causa de fondo del prolongado retraso: "El viaje de la selección absoluta se vio alterado después de que la compañía chárter cancelara, sin previo aviso, el vuelo previsto originalmente para el 30 de septiembre. Esa cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación".

Al abordar su carrera contrarreloj junto a las autoridades gubernamentales para resolver la crisis, la federación añadió: "Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han estudiado varias opciones para reprogramar la salida, pero ciertas limitaciones, especialmente las relacionadas con el tiempo de viaje, han generado reticencias entre los jugadores".