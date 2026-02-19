Getty/Instagram
Traducido por
El amigo íntimo de Cole Palmer afirma que convencerá a la estrella del Chelsea para que fiche por el Manchester United
Amplíe el texto del avance.
Palmer tiene un contrato en el oeste de Londres hasta 2033, y el Chelsea está ansioso por asegurarse de que un activo tan valioso no se le escape de las manos. Han visto cómo su voluble número 10 se convertía en el Jugador Joven del Año de la PFA durante su estancia en el oeste de Londres, además de conseguir los honores de la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
Se ha sugerido que el jugador de 23 años, que ha marcado 52 goles para el Chelsea en 115 partidos, ha echado de menos su hogar durante su estancia en la capital inglesa. Esto ha desatado los rumores de que podría volver a Manchester.
Citas o contexto adicional aquí.
Tunde, un rapero afincado en Manchester, conoce bien a Palmer y recientemente se unió a él para disfrutar de unas vacaciones al sol en Dubái, aprovechando que el Chelsea disfruta de un raro descanso en su calendario 2025-26. Al parecer, se han mantenido conversaciones en Oriente Medio sobre lo que podría deparar el futuro a largo plazo.
Después de ver las fotos que Palmer compartió de sus vacaciones de mitad de temporada, Tunde ha dicho en su cuenta de Instagram: «Algún día llevaré a CP de vuelta al UTD, donde pertenece. Pregúntale cuál es su equipo favorito».
Palmer ha estado recargando energías antes de que el Chelsea reanude su lucha por los títulos en múltiples frentes. El equipo se encuentra en los octavos de final de la Liga de Campeones y en la quinta ronda de la FA Cup, donde se enfrentará al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac, al tiempo que compite por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League.
El Chelsea ha visto a Palmer marcar cuatro goles en sus dos últimas apariciones, incluyendo un hat-trick contra el Wolves. Él se ha apresurado a restar importancia a los rumores sobre su traspaso que siguen circulando a su alrededor.
Palmer declaró a Match of the Day cuando le preguntaron por esos rumores: «A todo el mundo le gusta hablar de tonterías, ¿no? No le presto demasiada atención. Se ven cosas. Pero siento que vengo de un lugar fuerte, así que no le presto atención».
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, también ha desmentido cualquier sugerencia de que el talentoso centrocampista esté buscando una salida de Stamford Bridge. Ha dicho: «¿Es intocable, es feliz? Sí y sí. Es sencillo, Cole Palmer es un jugador increíble, como muchos otros del equipo.
Cole está aquí, es muy feliz y estoy deseando verle de vuelta en el campo. Cole es muy feliz. He tenido numerosas conversaciones con él. Nosotros pensamos en cómo podemos mejorar este equipo, cómo puede mejorar él y cómo puedo ayudarle. Le encanta estar aquí y quiere ser jugador del Chelsea».
- AFP
Más citas y/o reacciones en las redes sociales.
Mientras que los del oeste de Londres están ansiosos por acallar los rumores sobre su salida, los que tienen vínculos con los pesos pesados de la Premier League en el noroeste siguen hablando de un posible traspaso, con el United mostrando signos de vida de nuevo bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick.
El exdelantero de los Red Devils Louis Saha ha dicho sobre quién podría ser el sucesor a largo plazo del carismático capitán Bruno Fernandes en Old Trafford: «Sería increíblemente emocionante ver a Cole Palmer en el Manchester United. Ya no es jugador del Manchester City... Puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque.
Ha conseguido jugar en el Chelsea con quizás diez tipos diferentes de delanteros y sigue siendo el hombre clave. Eso demuestra lo fiable que es».
¿Qué viene después?
Se dice que el United ve a Palmer como un «objetivo soñado», con la intención de reforzar las arcas de fichajes de verano asegurando la clasificación para la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, el Chelsea se mostrará reacio a venderlo.
El contrato a largo plazo que tienen en vigor significa que pueden exigir la mayor cantidad posible por un jugador que fue fichado en 2023 por 40 millones de libras (54 millones de dólares). Por ahora, los Blues se centran en volver a la acción en casa el sábado contra el Burnley, que se encuentra en peligro de descenso.
Anuncios