La Federación Internacional de Fútbol afronta una nueva acusación, por no investigar a Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa, a raíz de su relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El diario Telegraph señaló que Infantino afronta interrogantes sobre su relación con Samuel Eto'o, en medio de acusaciones de que uno de los principales apoyos del presidente de la FIFA hizo un uso indebido de cerca de 500.000 libras esterlinas, que Rusia abonó en su cuenta bancaria personal.

Eto'o, leyenda del Barcelona, había sido mencionado en documentos judiciales la semana pasada, como uno de los apoyos de Infantino en su plan fallido de vender participaciones en el Mundial.

Y ahora, antiguos directivos de la Federación Camerunesa, quienes afirman que Eto'o los obligó a marcharse, alegan que presentaron denuncias formales ante el Comité de Ética de la FIFA hace más de un año, en relación con un pago de 567.000 euros que, según dicen, la Federación Rusa abonó a Eto'o.

El diario "The Times" publicó también lo que calificó como una factura de 455.000 euros para su transferencia a la cuenta de Eto'o, relacionada con el 80% del total de los honorarios de participación en el partido amistoso entre Rusia y Camerún que se disputó en Moscú en octubre de 2023.

Los detractores de Eto'o se preguntaron si goza de protección por su apoyo a Infantino. La FIFA citó a Samuel Eto'o, uno de los más grandes futbolistas africanos de la historia, en su defensa frente a una demanda judicial presentada por la Unión Europea en Estados Unidos, a raíz del plan frustrado de vender participaciones en el Mundial a inversores del sector privado.

Eto'o e Infantino, que aparecieron juntos en una fotografía que data del año 2016, mantienen desde hace tiempo una relación positiva. Infantino ya había publicado mensajes en las redes sociales en apoyo a Eto'o, incluida su felicitación por su reelección como presidente de la Federación Camerunesa el año pasado, pese a que el mandato de Eto'o, de 45 años, ha estado marcado por la polémica.

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