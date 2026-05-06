Getty Images Sport
Traducido por
El alcalde de Madrid, enfadado, asegura que el Atlético jugó contra la UEFA, no contra el Arsenal, y acusa de corrupción tras la derrota en la semifinal de la Liga de Campeones
Acusaciones de injerencia por parte de la UEFA
Tras la victoria global del Arsenal por 2-1, sellada con un gol decisivo de Bukayo Saka el martes por la noche, Martínez-Almeida cuestionó la integridad de la competición. El alcalde de Madrid sugirió que el resultado estaba predeterminado mucho antes del pitido final en el Emirates Stadium, insistiendo en que el Atlético luchaba más contra un sesgo institucional que contra los jugadores de Mikel Arteta.
El miércoles declaró: «Cuando vi el sorteo pensé que nos tocaría el Arsenal y me equivoqué: nos tocó jugar contra la UEFA. La UEFA ha dejado claro que no quería al Atlético en la final. Es incomprensible que nombraran un árbitro alemán cuando España y Alemania se juegan la quinta plaza».
- AFP
Cuestiones sobre las decisiones arbitrales
El alcalde atribuye su frustración a la designación del equipo arbitral alemán, y la interpreta como una maniobra destinada a perjudicar al club español y favorecer al Arsenal, en plena lucha por el coeficiente europeo.
«¿Quién, salvo la UEFA, pondría a un árbitro alemán como principal y como VAR? Ayer hubo jugadas que no se debieron a su habilidad, sino, en mi opinión, a una decisión previa para dañar al Atlético de Madrid», añadió Martínez-Almeida, intensificando sus acusaciones contra el organismo.
Polémica por un penalti y frustración con el VAR
El enfado en Madrid se centró en dos incidentes protagonizados por Riccardo Calafiori. En el primero, Giuliano Simeone cayó tras una entrada del defensa italiano, pero un fuera de juego muy ajustado evitó el penalti. El alcalde se mostró incrédulo porque la retransmisión no mostró repeticiones y sugirió que se habían ocultado.
«Es incomprensible que no haya ni una sola repetición del fuera de juego de Giuliano cuando fue un penalti claro. Después vimos en redes que no estaba en fuera de juego y que partió de su propio campo. Con tantas cámaras, ¿por qué no mostraron la repetición para confirmarlo? Porque no era fuera de juego y se negaron a admitirlo”, concluyó, avivando la idea de un resultado “amañado”.
- Getty Images Sport
El camino a Budapest
También se desestimó un segundo penalti sobre Calafiori y Antoine Griezmann, y el tiempo añadido se presentó como otra “prueba” de parcialidad. Para Martínez-Almeida, la labor arbitral fue solo una herramienta de los mandamás para asegurar el pase del equipo londinense a la final en Hungría.
Concluyó: «Opino que hubo intención. El Arsenal pudo perder, pero nosotros no pudimos ganar la Copa de la UEFA; era imposible». Nos tocó la UEFA, no el Arsenal, en el sorteo para ir a Budapest. Por eso los aficionados del Atlético estamos orgullosos: el equipo no compitió contra el Arsenal, sino contra la UEFA. Se puede ganar al Arsenal en 180 minutos, pero no a la UEFA. Y la UEFA puso en marcha toda su maquinaria para impedir que el Atlético pasara de ronda, y el árbitro lo ejecutó».