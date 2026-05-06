El alcalde de Madrid, enfadado, asegura que el Atlético jugó contra la UEFA, no contra el Arsenal, y acusa de corrupción tras la derrota en la semifinal de la Liga de Campeones

Tras la victoria global del Arsenal por 2-1, sellada con un gol decisivo de Bukayo Saka el martes por la noche, Martínez-Almeida cuestionó la integridad de la competición. El alcalde de Madrid sugirió que el resultado estaba predeterminado mucho antes del pitido final en el Emirates Stadium, insistiendo en que el Atlético luchaba más contra un sesgo institucional que contra los jugadores de Mikel Arteta.

El miércoles declaró: «Cuando vi el sorteo pensé que nos tocaría el Arsenal y me equivoqué: nos tocó jugar contra la UEFA. La UEFA ha dejado claro que no quería al Atlético en la final. Es incomprensible que nombraran un árbitro alemán cuando España y Alemania se juegan la quinta plaza».