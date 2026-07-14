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El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sufre una crisis financiera: han parado los fichajes y retrasado los sueldos
Los retrasos en el pago de los sueldos trastocan la pretemporada del Al-Nassr
Según Al-Riyadiyah, Al-Nassr sufre problemas de liquidez que han afectado a su día a día. Varios jugadores del primer equipo solo cobraron parte de su salario de junio, y el club aún trabaja para pagar lo pendiente.
La falta de liquidez se ha hecho evidente en la pretemporada y ha generado incertidumbre en la plantilla, a pesar de las fuertes inversiones realizadas tras la llegada de Cristiano Ronaldo.
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La actividad de fichajes se ha paralizado
La crisis financiera ha paralizado los fichajes. El club buscaba un sustituto de nivel para Marcelo Brozović, cuyo traspaso se confirmó la semana pasada. Pese a la importancia del centrocampista croata, la directiva no ha podido negociar su reemplazo.
Sin liquidez, la búsqueda de un nuevo centrocampista extranjero se ha suspendido. El cuerpo técnico, campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí la pasada temporada, había marcado esta posición como prioridad, pero ahora podría empezar la nueva campaña con una plantilla mermada si la situación no mejora pronto.
Los problemas financieros amenazan los preparativos
Los problemas señalados suponen un primer reto para el nuevo entrenador, Ange Postecoglou, que prepara al Al-Nassr para cuatro competiciones: la Liga Profesional de Arabia Saudí, la Copa del Rey, la Supercopa de Arabia Saudí y la Liga de Campeones de la AFC (Elite).
Sin estabilidad financiera ni fichajes, el equipo podría iniciar la temporada con una plantilla incompleta, mientras sus rivales se refuerzan.
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El club está bajo presión para resolver la crisis.
Ahora toda la atención está en si la directiva del Al-Nassr podrá resolver la falta de liquidez antes del inicio de la temporada. El club necesita estabilidad financiera para reactivar los fichajes. Una solución rápida le permitiría reforzar la plantilla y defender el título de la Liga Profesional Saudí, además de competir en Asia. Mientras tanto, los preparativos para la nueva temporada siguen ensombrecidos por la incertidumbre.
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