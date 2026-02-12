AFP
El Al-Ittihad se fija en una estrella del Real Madrid valorada en 60 millones de euros tras perder a N'Golo Kanté, que se marcha al Fenerbahçe.
Los gigantes saudíes buscan un sustituto francés para Kanté
El mercado de fichajes de la Liga Profesional Saudí se prepara para otro verano espectacular, con el Al-Ittihad a la cabeza. El club con sede en Yeda se ha encontrado con un vacío importante en el centro del campo tras la marcha de N'Golo Kanté. El veterano francés, que fue un fichaje estrella para la liga, acortó su estancia en Oriente Medio para fichar por el Fenerbahçe turco después de que el acuerdo inicialmente se viniera abajo.
La salida de Kanté deja al Al-Ittihad sin su motor, y la directiva del club no está perdiendo tiempo en buscar un sucesor. Según los informes, han puesto sus ojos en un jugador que no solo es compatriota de Kanté, sino que también está considerado como uno de los mejores centrocampistas jóvenes del planeta: Camavinga, del Real Madrid.
El club busca un nombre de renombre para tranquilizar a los aficionados y demostrarles que su ambición sigue intacta. Sustituir a un ganador de la Copa del Mundo por uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo sin duda enviaría un mensaje a sus rivales, el Al-Hilal y el Al-Nassr.
La lucha de Camavinga por los minutos en el Bernabéu
Aunque, sobre el papel, parece imposible fichar a un jugador del calibre de Camavinga del Madrid, el Al-Ittihad cree que hay un ángulo que explotar. Desde su llegada procedente del Rennes en 2021, Camavinga ha ganado todos los trofeos posibles en el fútbol de clubes, incluida la Liga de Campeones y La Liga. Sin embargo, su estatus individual dentro de la plantilla sigue siendo un punto de discordia.
El jugador de 23 años se ha visto a menudo rotado dentro y fuera del once inicial, una situación que se ha mantenido durante las etapas de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y ahora el actual entrenador Álvaro Arbeloa. Dado que Arbeloa solo tomó las riendas en enero tras la destitución de Alonso, la jerarquía del Madrid sigue en estado de transición. La feroz competencia en el centro del campo, con Aurelien Tchouameni, Federico Valverde y Jude Bellingham, hace que Camavinga no sea siempre el primer nombre en la alineación, ya que solo ha sido titular en nueve partidos de La Liga esta temporada y en tres de la Liga de Campeones.
Además, su versatilidad ha sido a veces una maldición, ya que el francés ha sido utilizado con frecuencia como lateral izquierdo improvisado en lugar de en su posición preferida de centrocampista. El Al-Ittihad espera que la promesa de ser la estrella indiscutible del equipo, jugando en su posición favorita cada semana, pueda hacer cambiar de opinión al jugador.
Al-Ittihad prepara un paquete financiero masivo
Para cerrar el acuerdo, Al-Ittihad estaría dispuesto a hacer una oferta considerable para poner a prueba la determinación del Madrid. Aunque el jugador tiene un valor estimado de al menos 60 millones de euros, el club saudí cuenta con los recursos necesarios para pagar una cifra que llamaría la atención del presidente Florentino Pérez.
Y lo que es más importante, están dispuestos a ofrecer a Camavinga un salario que eclipsaría sus actuales ingresos en España. La estrategia es similar a la que atrajo a Gabri Veiga al Al-Ahli en 2023: apuntar a talentos jóvenes y de élite en lugar de solo a veteranos que buscan un último contrato lucrativo.
Por su parte, el Real Madrid está protegido por un contrato que se extiende hasta 2029 y una cláusula de rescisión fijada en 1000 millones de euros. Sin embargo, como se ha visto en anteriores ventanas de fichajes, si un jugador expresa un deseo genuino de marcharse y la oferta es adecuada, el gigante español tiene la política de no retener a los jugadores descontentos en contra de su voluntad.
La postura del Real Madrid sobre la futura estrella del mediocampo
No obstante, la posible marcha de Camavinga supondría un duro golpe para el Bernabéu. El club ha dedicado años a confeccionar un centro del campo diseñado para dominar durante una década, dejando atrás al legendario trío formado por Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Camavinga es un pilar fundamental de ese plan de sucesión.
Sin embargo, el informe sugiere que el Al-Ittihad va en serio y no ceja en su empeño. Si Camavinga siente que su desarrollo se está estancando debido a la rotación, o si se frustra por ser utilizado en defensa, el mercado de fichajes de verano podría convertirse en un periodo de prueba para la determinación del Madrid.
Por ahora, Camavinga sigue siendo jugador del Madrid, pero con la marcha de Kanté y el Al-Ittihad armado con un presupuesto ilimitado y una vacante que cubrir, es poco probable que los rumores sobre el futuro del francés se calmen pronto.
