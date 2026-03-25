El Al-Ittihad se enfrenta a la competencia por Mohamed Salah, pero el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no figura entre los candidatos de la Liga Profesional Saudí para fichar al ídolo del Liverpool

La decisión de mutuo acuerdo de separarse se produce tras un periodo muy turbulento para el jugador. A pesar de haber renovado su contrato el pasado mes de abril, su rendimiento bajó notablemente durante la temporada actual, lo que le llevó a quedarse fuera del equipo durante tres partidos consecutivos a finales de 2025. La frustración acumulada acabó por desbordarse cuando concedió una entrevista explosiva a los periodistas, en la que acusó al club de «tirarle bajo el autobús» en medio de la racha de resultados increíblemente decepcionantes del equipo.

A pesar de la reciente agitación, su legado como icono de la Premier League está asegurado y un nuevo comienzo en Oriente Medio parece el desenlace más probable.