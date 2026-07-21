El Al-Hilal gasta y el Al-Nassr se hunde... ¿Qué está pasando en la liga saudí?

Por su parte, el Al-Hilal vive un mercado de fichajes histórico antes incluso de que comience, ya que ha logrado incorporar de forma oficial a cinco jugadores locales: Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anzi y Sabri Dahl.
Sin embargo, la operación más potente aún no ha llegado, y no es otra que el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham United inglés.
Según el periodista de confianza David Ornstein, el Al-Hilal ya ha alcanzado un acuerdo con el West Ham para incorporar al extremo neerlandés por 80 millones de euros, con lo que se convertiría en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.
El astro neerlandés supera así al colombiano Jhon Durán, a quien el Al-Nassr incorporó procedente del Aston Villa por 77 millones de euros, aunque se queda por detrás del brasileño Neymar da Silva, a quien el Al-Hilal fichó del Paris Saint-Germain por 90 millones.
Lo curioso es que la oferta del Al-Hilal fue casi el doble de la que presentó la Roma, ya que el club italiano envió su tercera y última oferta, este martes, por un valor de 46 millones de euros, antes de que "El Líder" interviniera y cerrara la operación, según el periodista de confianza Ben Jacobs.
Al mismo tiempo, el nombre del Al-Hilal se relaciona con muchas otras operaciones a nivel mundial, como la del defensa italiano Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, y la del delantero inglés Harry Kane, del Bayern de Múnich.