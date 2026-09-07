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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

El Al-Hilal en la cima: un vendaval azul que arrasó con todos en un mercado de fichajes millonario y limitado

FEATURES
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudí

El líder acapara las miradas

El mercado de fichajes del verano de 2026 en la Roshn Saudi League no se pareció a los años anteriores, después de que los clubes saudíes optaran por gastar de una forma más selectiva y por buscar operaciones que respondieran a sus necesidades en lugar de entrar en una carrera abierta por los nombres de las estrellas. 

Sin embargo, el Al Hilal tuvo otra opinión, tras incendiar el mercado con tres grandes fichajes ofensivos que lo situaron en solitario a la cabeza del panorama.

Y mientras numerosos clubes optaron por moverse con cautela, el Al Hilal logró cerrar los fichajes de Gabriel Martinelli, procedente del Arsenal; de Crysencio Summerville, del West Ham; y de Ollie Watkins, del Aston Villa, ocupando así tres de los cuatro puestos de las operaciones más caras de la Roshn Saudi League este verano.

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal domina la cima

    Martinelli encabeza la lista de los más caros con un valor cercano a los 70 millones de euros, por delante de su nuevo compañero en Al-Hilal, Summerville, que se situó segundo con 64,5 millones de euros, mientras que el neerlandés Tijjani Reijnders, fichado por el Al-Qadsiah, ocupó el tercer puesto con 61 millones de euros.

    Al-Hilal volvió a aparecer en el cuarto lugar a través del delantero inglés Ollie Watkins, que costó a las arcas del club cerca de 58,4 millones de euros, con lo que la parte que corresponde al equipo azul de los cuatro fichajes más caros asciende a unos 193 millones de euros.

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  • Menos dinero, pero fichajes más grandes

    La paradoja es que el dominio del Al-Hilal llegó en un mercado que ya no está abierto con el mismo impulso económico que caracterizó los años pasados, en medio de la tendencia de la Roshn League a reordenar sus prioridades, con un mayor enfoque en jugadores más jóvenes y capaces de aportar un valor deportivo y de inversión a largo plazo.

    Martinelli y Summerville reflejan con claridad esta orientación, ya que el primero tiene 25 años y el segundo 24, mientras que Watkins no superaba los 30 años al momento de su traspaso al Al-Hilal, de modo que los grandes fichajes están ligados esta vez a jugadores en sus años de plenitud, y no solo a grandes nombres que se acercan al final de su trayectoria.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Qadsiah y Al Ahli intentan romper la hegemonía

    Y a pesar del dominio del Al-Hilal en la cima, el resto de competidores no estuvieron ausentes de la carrera de los millones, ya que el Al-Qadisiyah irrumpió con fuerza mediante el fichaje de Renders por 61 millones de euros, mientras que Francisco Trincão ocupó el quinto puesto con una cifra cercana a los 39,4 millones de euros tras su traspaso al Al-Ahli.

    En cambio, el Al-Nassr se limitó a una única operación de pago, después de incorporar al portugués Samu Costa procedente del Real Mallorca por unos 22 millones de euros, en una imagen que refleja la gran diferencia entre los métodos de los clubes durante este mercado.

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  • El líder impone su palabra

    Así, el mercado de 2026 trajo un mensaje distinto al de los años de gasto ilimitado; el dinero no ha desaparecido de la Roshn Saudi League, pero se ha vuelto más selectivo, mientras que el Al-Hilal optó por dirigir la mayor parte hacia el ataque, cerrando tres de los nombres más destacados disponibles y situándose a la cabeza de la lista de los fichajes más caros.

    Y mientras la liga saudí comenzaba una nueva etapa bajo el lema del "gasto inteligente", el Al-Hilal demostró que cambiar las reglas del juego no significa necesariamente alejarse de la cima, sino quizás elegir los grandes fichajes en el momento en que merece la pena pagar el dinero.