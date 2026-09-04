¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

El Al-Hilal, el gran beneficiado: ¿cómo se unen el Clásico y el Derbi para tumbar al Al-Nassr?

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Arabia Saudí

Duelo esperado en la quinta jornada de la Roshan

La quinta jornada de la Roshn Saudi League llega con un carácter excepcional, después de que el sorteo decidiera reunir dos partidos de gran peso casi en el mismo horario: el Al-Hilal se enfrenta al Al-Shabab en el derbi de Riad, mientras que el Al-Ittihad recibe al Al-Nassr en un clásico que se prevé como uno de los duelos más fuertes de la jornada. 

Y entre ambos partidos podría definirse la forma de la lucha por el liderato, sobre todo porque el Al-Hilal y el Al-Nassr cuentan con 12 puntos cada uno tras un inicio perfecto.

La pugna entre los dos polos de la cima no es nueva, pues la competencia entre el Al-Hilal y el Al-Nassr se prolongó con fuerza desde la temporada pasada, y cada partido de ambos se ha vuelto capaz de cambiar la forma de la carrera de manera temprana. 

Pero en esta jornada en concreto, el Al-Hilal podría encontrarse como el gran beneficiado del enfrentamiento de su rival directo, porque cualquier tropiezo del Al-Nassr, junto con una victoria del "Líder", podría brindar a este último la oportunidad de quedarse en solitario en la cima>

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    El Ittihad es capaz de derrotar al Al Nassr, y el Al Hilal observa

    El Al-Ittihad afronta el clásico ante el Al-Nassr con un nuevo proyecto y aspiraciones diferentes, y al contar con elementos capaces de marcar la diferencia, "El Decano" puede efectivamente complicarle las cosas al líder si aborda el partido con inteligencia y cautela, sobre todo porque los choques de la cima no siempre los deciden la calidad de los nombres, sino la capacidad de aprovechar los detalles.

    El Al-Nassr posee una gran fuerza ofensiva, pero el Al-Ittihad dispone de herramientas suficientes para impedirle imponer su ritmo, y la capacidad de "El Decano" de aprovechar los espacios y transitar con rapidez podría ser un factor decisivo en el encuentro. 

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    Y si el Al-Ittihad logra derribar al Al-Nassr, el perjudicado directo será el líder de la competición, mientras que el Al-Hilal será el primer beneficiado del resultado.

    Pero el panorama no se completa en este punto, porque el propio Al-Hilal tiene su propia prueba en el derbi de Riad, y no puede pensar en el resultado del clásico antes de resolver su misión ante el Al-Shabab.

    • Anuncios
  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El derbi de Riad: una misión que parece más sencilla para Al Hilal

    Sobre el papel, la misión del Al-Hilal parece menos complicada que el enfrentamiento del Al-Nassr, sobre todo porque "El Líder" posee una clara ventaja histórica ante el Al-Shabab durante el último periodo. En los últimos 6 enfrentamientos entre ambos equipos, el Al-Hilal no ha sufrido ninguna derrota, con un balance de 5 victorias frente a un empate.

    Estas cifras otorgan al Al-Hilal una clara ventaja moral antes del derbi, especialmente con el difícil inicio que atraviesa el Al-Shabab esta temporada, ya que "Los Leones" no han conseguido ninguna victoria en las primeras 4 jornadas, lo que hace que el equipo entre en el partido bajo la presión de buscar su primer triunfo.

    Pero un derbi siempre es un derbi, y las circunstancias previas no garantizan nada. El Al-Shabab es consciente de que derribar al Al-Hilal podría ser la mejor manera de salvar su arranque, mientras que "El Líder" sabe que cualquier tropiezo podría dilapidar una oportunidad de oro para colocarse en solitario en la cima.

    Lee también: ¿crisis o solución? Martinelli, un "fichaje" que generó polémica tras su llegada al Al-Hilal

  • Una batalla a dos partidos: el gran ganador podría ser el Al-Hilal

    La ecuación parece clara: el Al-Nassr necesita ganar para mantener el liderato, el Al-Ittihad busca una victoria contundente que demuestre que su nuevo proyecto es capaz de competir con los grandes, mientras que el Al-Hilal tiene la oportunidad de aprovechar cualquier resultado negativo de su rival directo.

    Si el Al-Hilal logra vencer al Al-Shabab y, al mismo tiempo, el Al-Ittihad consigue derrotar al Al-Nassr, la pugna de la quinta jornada se convertirá en un punto de inflexión: "El Líder" elevará su cuenta a 15 puntos y se colocará en solitario en la cima de la Roshn Saudi League, mientras que el Al-Nassr se quedará en 12 puntos.

    De ahí surge la idea de que "el derbi podría unirse al clásico" en beneficio del Al-Hilal, pues el resultado de cada partido está ligado al otro de manera indirecta. 

    Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

    La victoria del Al-Hilal por sí sola no basta para dar el salto, y la victoria del Al-Ittihad por sí sola no otorga al "Decano" el liderato, pero la combinación de ambas podría provocar el mayor cambio en la configuración de la tabla de clasificación.

    Por ello, la atención del Al-Hilal estará repartida entre el escenario del derbi y el del clásico. Mientras "El Líder" busca prolongar su superioridad sobre el Al-Shabab, mantendrá el oído puesto en el resultado del Al-Ittihad y el Al-Nassr, porque un partido en Riad podría otorgarle el liderato en solitario, y otro en Yeda podría derribar a su rival directo.

    La quinta jornada no es, entonces, un simple conjunto de partidos de peso, sino una verdadera prueba para el proyecto de aspirar al título: el Al-Hilal quiere ganar su partido y el Al-Ittihad quiere derrotar al Al-Nassr, y si ambos resultados coinciden, el enfrentamiento del derbi podría unirse al del clásico para forjar una noche completamente hilalí.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN