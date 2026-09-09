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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El Al-Hilal ante las preguntas más importantes de la temporada: ¿conoce Inzaghi la solución correcta?

FEATURES
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Catar
Italia

Difícil examen para el entrenador italiano

La derrota ante el Neom obligó al Al-Hilal a detenerse un momento a reflexionar sobre lo sucedido, después de poner fin a una larga racha de partidos sin perder, y colocó al entrenador Simone Inzaghi frente a preguntas que van más allá del resultado de un solo partido y llegan hasta la manera en que dirige a un equipo que cuenta con este número de opciones y soluciones.

El Neom dio una sorpresa mayúscula al vencer al "Líder" por dos goles a cero, el lunes, en la sexta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, obligando al conjunto azul a poner los pies en la tierra tempranamente, con el primer golpe de la temporada.

El Al-Hilal sigue en el liderato con 15 puntos, pero le ha alcanzado el Al-Qadisiyah, que ha igualado su cuenta tras su emocionante victoria de ayer ante el Al-Ahli por 3-2.

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  • NEOM revela la diferencia entre la posesión y el control

    La superioridad del Al Hilal en la posesión del balón no fue suficiente para cambiar la fisonomía del encuentro; el equipo acaparó el 63 por ciento sin generar un peligro real, frente al 37 por ciento del Neom, según los datos de "SofaScore", pero el Neom fue el más capaz de imponer su ritmo y controlar los detalles del enfrentamiento, tal como señaló el periodista Haitham al Zahim en su reportaje para el diario Asharq Al Awsat.

    La derrota en este enfrentamiento se convirtió en el eje de las preguntas y críticas por parte de la afición del Al Hilal, no solo a nivel del resultado, sino también en el plano futbolístico a lo largo de los noventa minutos del partido, donde el Al Hilal se mostró desconcertado desde el pitido inicial, frente a una presencia mental y una concentración notables de los jugadores del Neom, que impusieron su dominio sobre el rectángulo verde en defensa y en ataque hasta el final del encuentro.

    El Neom se mostró más organizado en sus movimientos, tanto cuando tuvo el balón como cuando retrocedió para defender, mientras que el Al Hilal sufrió para encontrar espacios y soluciones ante la organización defensiva de su rival. Por ello, el porcentaje de posesión no reflejó la imagen real de lo que ocurrió sobre el terreno de juego, después de que el Neom lograra controlar el partido más que su rival.

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  • La peor cifra ofensiva

    Las cifras revelan otra faceta del sufrimiento del Al-Hilal, pues el equipo solo generó una ocasión de peligro durante el partido, su registro más bajo en sus seis primeros encuentros de Liga esta temporada.

    El Al-Hilal había creado 4 ocasiones de peligro ante el Al-Faisaly, 7 ante el Al-Khaleej, 11 ante el Al-Feiha, 4 ante el Al-Ahli y 7 ante el Al-Shabab, antes de caer a una sola ocasión frente al Neom.

    Este retroceso ofensivo refuerza la imagen que se vio durante el partido, sobre todo porque el Al-Hilal no encontró los espacios necesarios para llegar a la portería de su rival, mientras que el Neom mantuvo su organización hasta el final.

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  • Una derrota que plantea la pregunta más importante: ¿tomará nota Inzaghi?

    Los efectos de la derrota no se detuvieron en el Al Hilal, ya que el Neom puso fin a la racha de Inzaghi que se extendía desde que asumió la dirección del equipo, después de que el técnico italiano disputara 54 partidos consecutivos en distintas competiciones sin perder, logrando 42 victorias y 12 empates desde que dirige al Al Hilal en el Mundial de Clubes de la temporada pasada.

    Asimismo, el Neom acabó con la racha del Al Hilal en la Liga, que había alcanzado los 47 partidos consecutivos sin derrota, desde su caída ante el Al Nassr por 1-3 hace dos temporadas.

    La derrota llega en un momento en el que el Al Hilal había iniciado la temporada con grandes aspiraciones, especialmente tras los refuerzos que realizó la dirección de la empresa del club durante el mercado de fichajes de verano, movimientos que otorgaron al técnico italiano una gran abundancia de opciones.

    Pero la derrota ante el Neom volvió a plantear la pregunta más importante: ¿puede Inzaghi convertir esta abundancia de nombres en un equipo con soluciones múltiples y personalidad cuando se enfrenta a un rival que cierra los espacios con firmeza?

    El técnico italiano asumió la responsabilidad de la derrota, pero la verdadera respuesta aparecerá en los próximos partidos, cuando el Al Hilal se encuentre frente a equipos capaces de repetir lo que hizo el Neom.

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