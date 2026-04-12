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محمود الخطيب
Hussein Hamdy

Traducido por

El Al-Ahly acusa a la Federación de Fútbol de infringir los estatutos en el caso del Ceramica

Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Premier League
Egipto

Un discurso incendiario desde el «Castillo Rojo»

El Al-Ahly envió una carta a la Federación Egipcia de Fútbol para reclamar su derecho a elegir quien asista a la audiencia sobre las conversaciones entre el árbitro y el equipo de vídeo del partido contra el Ceramica Cleopatra.

Mustafa Azzam, secretario general de la Federación de Fútbol, había indicado en una carta previa que «la escucha de las conversaciones del árbitro de vídeo se limita a dos miembros del cuerpo técnico y administrativo autorizados a estar en la zona técnica del encuentro».

Por ello, Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración del Al Ahly, no podrá asistir.

  • prohibición ilegal

    En un comunicado oficial, el Al-Ahly respondió a la Federación de Fútbol: «En referencia a su carta, recibida hoy sábado 11 de abril de 2026 a las 21:15 horas, en la que se indica que la Federación ha decidido permitir que solo dos miembros del cuerpo técnico y administrativo a escuchar las conversaciones entre el árbitro de campo Mahmoud Wafa y el árbitro de vídeo Mahmoud Ashour durante el partido entre Al-Ahly y Ceramica del pasado martes... Queremos dejar claro que ningún reglamento ni ley da a su Federación el derecho a decidir quién nos representa en esa sesión ni a fijar la identidad de los asistentes, sean técnicos, administrativos o responsables».

    «Elegir quién representa al Al-Ahly en esta sesión es un derecho exclusivo de su junta directiva, siempre que se respeten los reglamentos. La Constitución y las leyes egipcias amparan esta facultad del club. pues el club, como persona jurídica, goza de plena libertad para decidir quién lo representa en cada contexto. Restringir este derecho no solo amenaza su personalidad jurídica, reconocida por la ley, sino que también vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución egipcia y los principios básicos de justicia».

    • Anuncios

  • Condiciones arbitrarias

    Y añadió: «En su carta, recibida el 9 de abril de 2026, se autorizaba a nuestro club a escuchar las conversaciones entre el árbitro de campo y el de vídeo, en un marco de transparencia, aunque sin precisar quiénes podrían escucharlas. Ustedes fijaron la reunión con los representantes del Al-Ahly el domingo a las 12:00. Si su federación busca la transparencia, ¿qué inconveniente hay en que el club elija a sus representantes?

    Hoy, 11 de abril, les notificamos que una delegación encabezada por Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración, asistirá a la cita de mañana domingo a las 12:00 h para escuchar las conversaciones. No hubo respuesta, pues es un derecho del club. Entonces, ¿por qué nos escribe su federación a medianoche, fuera del horario laboral, para comunicarnos una decisión sin base reglamentaria ni legal?».

  • La ironía del Al-Ahly

    Y añadió: «La carta que recibimos hace dos horas limita la audiencia a los miembros del cuerpo técnico y administrativo del partido. Resulta sorprendente, pues la escucha de las conversaciones se realiza en la sede de la Federación Egipcia de Fútbol, que debería acoger a todos los clubes... tal como ustedes mismos han indicado, y no en el estadio ni en la zona técnica, como se señala en su carta. ¿Existe en la sede de la Federación una zona técnica específica para recibir a los miembros del cuerpo técnico y administrativo?».

    Además, afirman que nunca se ha permitido escuchar las comunicaciones entre el árbitro y el VAR, lo que, según ustedes, garantiza la imparcialidad... Lo valoramos, pero su Federación, presidida por un miembro de las federaciones africana e internacional, sabe que esto ocurre desde hace tiempo en todas las ligas, árabes o europeas, y es un derecho de todos los clubes».

    Lea también: «Intimidación y corrupción arbitral»: duro ataque del Al-Ahly al árbitro del partido contra el Cerámica.

  • el Estado de derecho

    Y añadió: «Les recordamos que la sesión mencionada es de naturaleza jurídica y judicial, no técnica ni administrativa. Por tanto, forma parte de los procedimientos judiciales abiertos sobre el partido y los hechos ocurridos en él. ya sea por las sanciones impuestas al Al-Ahly por la Dirección de Competiciones de la Liga de Clubes Profesionales, contra las cuales el club recurrió ante la Junta Directiva de la Liga y la Comisión de Disciplina de la Federación Egipcia de Fútbol, o por las quejas presentadas por el club ante la Comisión de Árbitros y la Comisión de Disciplina contra el árbitro del partido».

    Por ello, el Al-Ahly, respetuoso con la ley, ejerce su derecho a designar a quien considere para asistir a la sesión, siempre que presente la documentación oficial del club que lo acredite. Confiamos en que Su Señoría respete la primacía del derecho y el derecho del Al-Ahly, como persona jurídica, a designar a su representante legal».

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