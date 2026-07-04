El Al-Ahli rescinde el contrato de Riyad Mahrez tras anunciar su retirada de la selección argelina, mientras crecen los rumores sobre su posible traspaso

El Al-Ahli saudí ha anunciado la salida inmediata de Mahrez tras tres años en Yeda. Llegó del Manchester City en 2023 y, ahora, el club le ha despedido con un mensaje en redes.

En un emotivo mensaje en X, el club afirmó: «Tres años inolvidables. Innumerables momentos mágicos. Un legado que perdurará para siempre en los corazones de todos los aficionados del Al Ahli».

Pese a las cálidas palabras, la decisión ha generado tensiones con una parte de la afición que deseaba que el extremo creativo cumpliera su último año de contrato.







