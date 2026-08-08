El Al-Ahli en el banquillo de los acusados: la mitad de los partidos de la liga saudí carecen de fútbol

La Liga Profesional Saudí (Roshn) vivió una situación excepcional durante la temporada pasada, en la que cerca de la mitad de sus partidos se disputaron sin balón en juego, siendo el Al Ahli el principal señalado en esa situación catastrófica.

El diario saudí Asharq Al-Awsat elaboró un informe con cifras de la red de estadísticas Opta, en el que reveló algunos datos relacionados con el tiempo efectivo de los partidos de la temporada pasada de la Liga Roshn.

El tiempo efectivo se refiere al tiempo en el que el balón estuvo en juego, al margen de las interrupciones, ya fueran por faltas, lesiones, sustituciones, balones parados, revisiones del videoarbitraje (VAR) o retrasos en la reanudación del juego.